雖然內地有最少450萬名網格員，香港人卻未必知道，甚至未必聽過「網格員」。《蘋果》記者早前嘗試致電應徵。2021廣東深圳南山區網格員招聘公告指，網格員其實並非公務員，而是屬於政府外判工，公告上列明「屬於深圳市西部人力資源發展有限公司與南山區各街道辦事處簽訂的政府購買服務項目，由公司與社區網格員依法簽訂勞動合同，辦理聘用手續」。

記者用應徵者身份致電深圳市西部人力資源發展有限公司查詢，聯絡人李先生表示，網格員需要進行筆試及面試，筆試時間大概1小時內，考試範圍沒有限定，也沒有指定書籍，基本內容參考事業單位考試試題。而面試則採用「結構化適崗性答題方式」，問題類型除了一般的「認真剖析下自己的愛好，特長，優缺點」、「為甚麼你報考我們單位」，還有一些較為另類的，如「飛機上你發現領導要的資料不見了，你怎麼辦？」等。

李先生又指，網格員入職時須接受體檢，費用與一般醫院的收費相若，大概100至200元（人民幣，下同）。至於合約方面，李先生就指大約會簽1至3年，一般是5天工作制，但亦要視乎具體的工作地點和實際工作安排而定，並強調薪金有固定標準，但他目前不方便透露詳細金額。

網格員訴苦：很委屈

瀏覽內地網上討論區，發現有很多網民詢問網格員的工作內容，例如「知乎」就有人發起「社區網格員工作到底怎麼樣，適合年輕人麼？」的話題，當中有網民指要勝任網格員，「最好擁有一定的關係網絡，且要有口才、交際能力出眾，這裏適合八面玲瓏的人」。不過有意見就直言「網格員並不適合年輕人」，「網格員就是你負責一片網格，那裏有店舖、住宅、出租房、廠房等，任務是每天巡查這些地方的安全隱患，包括人口、衞生、消防、治安，說穿了，你就是配合其他部門的工作，但你只有上報隱患訊息的權利，沒有執法權。至於上頭來檢查，或者遇到突發事件，加班是平常的事。總體而言，網格員就當做古代的地保里長，你必須熟悉你所在這片區域的婚喪嫁娶、生老病死、人口流動、鄰里糾紛等事情。」

待遇：月薪約$3,600

至於待遇，網格員透露是會按不同地區而定，每月約3,000元（約3,600港元），一年4萬至5萬元左右（約4.8萬至6萬港元），基本沒有逢年過節福利，屬於臨時工中的臨時工。不過，工作時間非常自由，只要完成每周的上報訊息數量，以及其他一些額外任務就行，如果網格員的家在網格裏，就是在家裏睡覺也行，只要記得每天打卡就可以。

網格員又指，基本沒有自己的辦公室，都是到處跑，休息可以去警務室或者社區，裝備就一件背心和一部定位手機。只適合剛畢業出來但找不到工作的大學生、不缺錢的本地戶和40、50歲的大媽蒙混過日子，「發展前途是沒有的，當個中隊長大隊長算前途嗎？你只要清楚，你就是一個工具人就行。」

在影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）的討論區內，就有一名自稱是深圳網格員的人分享工作心得：「據我所知，目前網格員都是和第三方機構簽合同，基本上都是沒有編制的，所以也不是公務員。至於網格員的待遇，我不方便用具體的數字，只能說一句『比上不足比下有餘』。網格員每個月都要被檢查的，會有一個人和你一起去你的網格，核實你的人口訊息登記工作做得怎麼樣，正常情況一個月檢查一次，有時候上級來檢查的話，可能一個月要檢查好幾次，如果年輕人做網格員，一定要考慮好三思而後行。做網格員會受很多委屈，首先我們不是公務員，沒有執法權，出現並發生了事情我們第一時間就是聯繫其他部門的人過來，協助別的部門執法。很多網格員的招聘訊息都寫着一年十幾萬，但這不代表你一年能拿到手的工資有十幾萬，這筆錢裏還包含很多費用，比如服裝等。」

《蘋果》記者

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