中國外交部昨（27日）晚宣佈，對美國及加拿大實施反制裁，涉及3人和1組織。當中包括美國國際宗教自由委員會的正、副主席，並首次制裁加拿大聯邦眾議員和加國眾議院外委會國際人權小組委員會。內地的學者分析，未來還會有新的制裁行動，其至打「國際線」，對抵制新疆產品的組織提出國際訴訟。另外，良好棉花發展協會（BCI）被內地傳媒指是抵制新疆棉花「幕後推手」的亦，有學者建議，中國可將BCI納入制裁名單。

中國官媒《環球時報》引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中方制裁的對象以往是外國的政府官員、國會議員，現在則涵蓋宗教人員，顯示制裁範圍有所擴大，又形容宗教人員是「以宗教為馬甲配合美政府實施對華圍堵政策的政治煽動者」。

李海東又指此次中方的制裁是將美、加進行「捆綁式制裁」，批評加拿大缺乏獨立性，「配合美國在國際社會上就新疆議題對中國進行污名化，抺黑中國人權問題」。他相信這次是中方對加第一輪制裁，「在未來雙方這種制裁可能還會有」。

西南政法大學人權法教授朱穎亦認為，中方還會採取進一步制裁措施，未來不排除會向「多邊制裁」、「聯合制裁」發展；他又提出中國可以打「國際線」，對抵制新疆產品的組織提出國際訴訟，特別點名提到在今次新疆血棉花事件中，被內媒認為是幕後推手的BCI，建議中國將其納入制裁名單，在該組織的註冊地瑞士進行起訴。

另外，中國國家棉花產業聯盟於昨（27日）晚發聲明，聲稱「聯盟長期在新疆生產與加工棉花，從未發現強迫勞動現象」，反對任何污名化新疆棉的行為，今後會推動新疆棉花產業發展，提升國際影響力。

聯盟的聲明一出，隨即登上微博熱門搜尋榜，小粉紅紛紛「點讚」支持新疆棉，並表示「那些品牌（指H&M）就是噁心，還好我沒有貢獻很多」、「想進入中國市場應該要先退出良好棉花發展協會」、「西方企業碰瓷中國棉花，真可笑」

《環球時報》／《自由時報》

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