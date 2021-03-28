台灣與帛流的旅遊氣泡周四（4月1日）啟動，帛琉總統惠恕仁今日將會訪問台灣。然而，北京當局一直都想爭取帛琉改與大陸建交，以封殺台灣的國際空間。去年武漢肺炎爆發後，北京曾經向該國捐助5,000萬元新台幣（下同，約1,357萬港元）的防疫物資，可是，台灣在農業、醫療等方面給予更多協助，加上美國在背後施力，才讓帛琉仍保持與台灣邦交。

台灣《蘋果新聞網》引述知情人士指出，台灣與帛琉達成旅遊氣泡安排後，北京當局「其實很不高興」，因為該國的外交政策是「不放棄打斷任何國家與台灣的關係」，即使是偏向美國、台灣的帛琉，北京當局亦會出手「嘗試爭取」。去年武漢肺炎期間，大陸向帛琉捐助口罩、防護衣、檢驗試劑等防疫物資，雖然只價值5,000萬元，對於人口僅2萬人的帛琉來說，這批物資已是不小的數目。

知情人士又指出，北京當局無所不用其極地挖台灣的外交牆角，但台灣對於帛琉的農業、醫療給予相當多支援，特別在醫療服務上累積不少感情，這讓台灣佔有很大優勢，也是帛琉目前仍不離不棄的關鍵。知情人士又不諱言，美國在帛琉的勢力強大，也把防衞帛琉視為己任，這對台帛關係更是影響深遠。

長期向帛琉提供醫療援助的新光醫院副院長洪子仁則表示，台灣與帛琉的旅遊氣泡能成功，重要關鍵是雙方已建立互信，帛琉方面肯定台灣的檢驗技術，所以最後才會同意台灣旅行團出境前在台採檢、而非落地才檢測。

洪子仁又稱，惠恕仁這次是他今年上任後首次訪問台灣，預計明日會到新光醫院接受健康檢查，將用「正電子掃描」（Positron Emission Tomography，簡稱PET Scan）進行全身癌症篩檢，費用約4萬元（約1萬港元），但醫院會給予折扣。

根據行程安排，惠恕仁明日將舉行訪台國際記者會，並接受台灣行政院長蘇貞昌宴請，後日則會在總統府與蔡英文會面，周四將與首批台灣旅客一同乘坐航班回國。

周四出發的旅遊氣泡首發團爆滿，可是之後的團次卻難以維持高人氣，已有旅行社透過調整飯店等級，降低團費價格，本周推出超值4日遊僅4.96萬元（約1.34萬港元）搶客，直逼武漢肺炎爆發前的團費。

台灣《蘋果新聞網》

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