中國足球界在新疆棉事件中遲遲未與贊助商Nike割席，只予以譴責，保留「處理」合約的權利，軟弱的表示遭到網民猛烈抨擊。愛國網民諷刺：「要是不能解約，就沒必要假模假樣的譴責了。反正籃協田協排協都在裝死，一起裝死得了。」另外，網民也批評Nike為中國足球隊設計的球衣幾乎一式一樣。

自新疆棉事件爆發以來，足球界一直沒有如演藝界般強力杯葛Nike。內媒《足球報》昨日在官方微博發文降溫，稱中國足協和職業聯盟籌備組高度關注事件，並對Nike在棉花原料選擇上的「錯誤行徑」予以譴責，保留進一步處理與Nike合約的權力，惟在數小時後，該報道疑似已下架。《足球報》同日在另一篇文章豪情萬丈地明志：「我們的運動品牌要更強大，不但要有精美的服飾，還要有更高的科技含量和更好的舒適性，進而佔領中超的球衣市場，還要佔領中超的球鞋市場；我們的科技要不斷發展，不受『發動機』之困，不受『芯片』之苦，甚至通過一代一代人的努力，實現科技的反超。」

網民指中超球衣無美感

然而這種口惠而實不至的態度，再一次激起網民的憤慨，「民族大義面前，他們只喜歡錢！丟人不，體育界！」「扯這一堆沒用的幹啥，足協趕快取消贊助合同啊。」還有風趣的網民兩邊踩：「就你們這爛成績，國產運動品牌還配不上你們了？」籃協及田協同因默不作聲，而遭到批鬥。

據悉，中超聯賽或中國國家隊，與Nike均有長期合同。其中，中超於2018年才與Nike續約10年。國家隊2015年與Nike簽訂12年合同，價值10億元人民幣（約11.87億港元）， 2026年年底才到期。另外，Nike近日也被網民批評為中國梯隊及中超球隊提供的球衣幾乎一式一樣，未能充份融入本土元素和球隊文化，不少中超球衣在設計上都被批評為「毫無美感」。內媒坦然分析，中國足球水平低，以致國足協談判籌碼不高，只有選擇簽下一筆巨額長約比較划算，就算Nike懶為中國隊設計球衣亦要無奈接受。

《足球報》