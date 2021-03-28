兩岸疫情最新數字：大陸周六（27日）新增8宗確診，全部為境外輸入，分別是上海2宗、四川2宗，天津、河南、廣東、陝西分別各1宗，另外上海新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,167宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,020宗，死亡個案10宗。

（更新：內容）內地現正進行的國民全人群免費接種武漢肺炎疫苗計劃，並發表疫苗接種日報告。數據顯示，內地當前日接種量已突破600萬劑次，截至上周五（26日），各地累計報告接種疫苗9,747萬劑次，不過以全國14億人口計算，接種率仍只有6.9%，遠較英國、以色列等國家落後。中國疾控中心首席科學家吳尊友表示，中國在通過疫苗實現群體免疫的全球競爭中，已經沒有特別優勢。

吳尊友昨日在海南省海口市舉行的疾控傳播能力提升年活動時表示，在沒有疫苗時，中國因採用圍堵策略而成為「贏家」，可是，在疫苗研發及生產後，歐美等國家通過「自然感染」及「疫苗接種」，能較快實現群體免疫，中國已失優勢。他又表示，圍堵策略將不再是中國主要的防控手段，但仍將在局部範圍內採用。

北京至今累計接種超過1,333萬劑疫苗，500萬人完成兩針接種，每日能接種超過30萬劑，並已全面啟動在京外籍人士的接種，價格為每針劑93.5元人民幣（約111港元），有北京市醫保者可免費。北京大學周六（27日）正式啟動在校生集中接種疫苗工作，安排學生當日起至周日（28日）於邱德拔體育館內接種。

廣東省亦展開大規模疫苗接種行動，重點進行18至59歲人群的接種。廣東省衞健委表示，上周四（25日）到4月底前，廣東要完成新增4,000萬人第一劑次的疫苗接種。按此推算，全省每日接種能力需提升至150萬劑次以上，因此當局會在二級以上綜合醫院增設接種點，同時在體育館、會展中心等公共場所設置大型臨時接種點，提升單日接種量。

台灣方面，台灣衞福部長陳時中表示有意採取兩階段開放邊境政策，第一階段入境者只要有打疫苗，經核酸檢驗與抗體檢測後，就能將隔離檢疫日數減至7日，與來自中低風險地區防疫措施一致。他解釋，過去外界都是根據「疫苗護照」來討論開放邊境，但由於各國疫苗保護效力不一，加上接種疫苗證明存在造假、偽造等各種可能性，因此為了「眼見為憑」，會採取的是「保護抗體」認定。他說，很多人都以為疫苗護照是以為只要有打某種品牌的疫苗就可視為低風險，但「一切還是要看個人體內產生的保護抗體」。

陳時中又表示，由於檢驗抗體認定標準牽涉複雜，因此已邀請專家討論，並會依循世衞頒佈疫苗保護抗體效力指引，「指引公佈的時間，就是第一階段上路的時間。」據了解，世衞預計將於4月公佈有關指引，即台灣最快會在4月實行第一階段邊境解封。

對於開放邊境，行政院長蘇貞昌則較保守，他今日出席活動時表示，目前疫情仍未受控，「台灣安全，但國外不一定安全」，邊境防疫一刻也不能鬆懈，但會按不同情況處理。

國家衞健委網站／新浪微博／《縱相新聞／》台灣《自由時報》

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