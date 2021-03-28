12港人案其中一名家屬代表律師任全牛，疑遭當局報復吊銷執業資格。不過，任全牛原本任職的律師事務所續遭當局使橫手打壓，今日被迫主動解散。任全牛向《蘋果》表示，當局行徑如「土匪、流氓」，相信在整頓司法之名下，全國維權律師也將面對黑暗打壓。另一位因「12港人案」遭吊銷律師執照的盧思位，今天遭禁止離開成都到北京，被當局恐嚇一旦去機場，將會有應對措施。

消息指，任全牛原屬的河南軌道律師事務所，遭當局通過不處理變更合夥人申請、威脅不自動解散，律師事務所原有的其他律師將無人接收等手法打壓，軌道律師事務所今日宣佈主動解散，以免進一步牽連其他律師。

任全牛原是軌道律師事務所3名合夥人之一，因協助「12港人案」家屬，於今年2月被當局以其2018年代理法輪功被告無罪辯護違反律師規範為由，吊銷其律師執照。

軌道律師事務所因而未符合法定人數，於是提出增補1名合夥人，但一直遭河南省鄭州市司法行政部門藉口不辦理手續。

至今日（28日），鄭州市律師協會劉姓副會長到軌道律師事務所，聲稱受鄭州市司法行政機關委託，前來轉達司法部意見，要求軌道事務所餘下的4名職業律師轉到其他事務所，軌道事務所則要解散。威脅如不配合，事務所將因逾期未足法定合夥人數目不能運作，律師最終因超過法定期限無人接收而被吊銷執照。

任全牛向《蘋果》表示，當局對事務所繼續打壓是在意料之內，但沒想到速度這麼快。他說，在法律上事務所的遭遇可說與自己無關，「但情感上很有關係，所以想公諸於眾」。

他批評，當局的行為完全違法，因據法律規定事務所完全可以增補合夥人來替代自己，以繼續運作業務，但事實上當局卻不允許他們增加合夥人，「直接委託無關的律師協會代表來轉達不理（增補合夥人申請）意思，還要自己主動注銷（事務所）」，他形容這種行徑完全是典型的「土匪、流氓式威脅」。

任全牛透露，威脅事務所解散的代言人，當時還聲稱會協助其他律師找出路。他形容這些手法，不理解內地文化的人難以感受到當中的無恥與可惡，「一邊耍無賴手段，逼迫你轉走（其他律師），同時又擺出老好人的形象」。

對於未來，任全牛表示會就被吊銷執照一案，以覆議、訴訟方式堅持走法律維權之路。

他指出，內地官方現正推行司法整頓，相信下一步會是對全國有限的維權律師出手，「都會難逃惡運，這是很悲哀的一個事情」。

《蘋果》記者

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