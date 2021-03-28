國家衞健委昨日公佈，截至昨日全國累計已接種一億劑疫苗。以全國14億人口計算，接種率仍只有7.1%，遠較英國、以色列等國家落後。中國疾控中心首席科學家吳尊友表示，中國在通過疫苗實現群體免疫的全球競爭中，已經沒有特別優勢。

國藥疫苗保護力約半年

國藥集團中國生物副總裁張雲濤昨日表示，從臨床研究中觀察到現時疫苗的保護力大約為半年，綜合抗體的持久性水平亦為半年，到9個月仍能有「一定水平」，不過他們已經設計疫苗加強針；從初步得到的結果來看，加強針可有效提升抗體的持久性，提高疫苗抗變異的能力。他又指，未來疫苗仍要在海外進行三期臨床研究，持續觀察其保護的持久性，至於是否需要接種加強針，仍要根據未來三期臨床研究結果來決定。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶則建議，民眾盡量使用同一間企業的疫苗品種，完成兩劑次的接種。

另外，吳尊友前日在海南海口市舉行的疾控傳播能力提升年活動時表示，在沒有疫苗時，中國因採用圍堵策略而成為「贏家」，可是，在疫苗研發及生產後，歐美等國家通過「自然感染」及「疫苗接種」，能較快實現群體免疫，中國已失優勢。吳稱，圍堵策略將不再是中國主要的防控手段，但仍將在局部範圍內採用。

新華社