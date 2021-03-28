「吃中國的飯、砸中國的鍋」、「新疆棉花不吃這一套！」過去數日，在官媒帶頭點名針對下，H＆M、Nike等品牌在網上幾近被全民抵制，線下一眾明星紛紛解約。不過在內地國際化程度最高的城市上海，年輕人又吃不吃這一套呢？「如果一下子不穿球鞋的話，我可能就沒有鞋穿了」、「這是之前買的呀，我現在要脫掉嗎？」《蘋果》特約記者周末來到上海的購物商圈，不少年輕人口說要支持國貨，但「身體很誠實」，穿的仍是Nike波鞋、Adidas衞衣，並稱要「慢慢戒」；也有中年男子身體力行，自行印製500張「拒買」卡片在H＆M門口派發。他指摘西方品牌是要「搞亂新疆」，希望「表明自己的態度」。

上海最著名的購物地帶淮海路，聚集了Uniqlo、H＆M等國際知名品牌，不少更是「全球最大旗艦店」、「亞洲最大」。其中被官媒重點針對的這間H＆M，是全中國首間分店，樓高四層。記者周末現場所見，雖然持續有顧客進入店內，但每層只有4、5名顧客，收銀處亦僅有2、3名顧客付款，相對於面積超過3,000平方米的店面而言，可謂相當冷清。

不過，更熱鬧的是在門外；路過的市民不時停下拍照，討論抵制浪潮。一名身穿「中國李寧」衞衣的中年男子，正在派發自行印製的「拒買」卡片。他說，年輕時只穿Armani等高端品牌，對H＆M沒甚感覺。對於此次，他認為該企業是「起了壞的帶頭大哥作用」、要圍剿新疆，因此自費印製500張卡片，希望表明自己的態度。

接下宣傳小卡的，既有遲疑的年輕人，亦有舉拇指讚好的長者。「我老人了，看得可能深一點，這一次是來搞垮新疆的產業，由新疆的混亂來影響中國整體的混亂，這是我60多歲也要表明立場的原因。」他說：「慢慢派吧，利用自己的休閒時間，希望有更多人知道我的立場。」

後來出現了更趣怪的一幕：有酒企疑似看中這股熱潮，派多名員工在H＆M門口，穿上「我支持新疆棉花」T恤，並向民眾派發聲稱是新疆棉所製的毛巾，疑收宣傳自家產品之效。不過聚集的人一多，很快就有公安到場，要求他們離開，稱這類活動「需要報備」。

至於在Nike、Adidas等其他品牌的分店，人流相對較多，Uniqlo更是幾乎每分鐘都有人進入店舖。

內地鄭州、成都等城市，發生過拆招牌、搗亂店舖等激進場面。在上海，淮海路一商家在大屏幕登廣告，稱「中國不歡迎惡意中傷者」。問過一些年輕人，他們都表明支持國貨，但就仍身穿Nike、Adidas的產品。「商人不應捲入政治事件，做好生意就行。」那為何仍然穿Adidas？年輕人笑說：「我現在難道要脫掉嗎？之前買的呀！」

一名身穿Nike波鞋的年輕女子則說會支持國貨，「一下子不穿球鞋的話，可能就沒有鞋穿了⋯⋯我可能會逐漸地退出這些品牌吧，但一下子退出，還會比較難」。只有一名婦人自稱只考慮衣服是否合適，不會想其他事情。

去年回到上海居住的時事評論員紀碩鳴指出，網上的抵制浪潮看起來火爆，但上海屬沿海城市，比較開放，國際化程度比較高，認為上海人不會很激進地表達，「最多只是息事寧人，不去買這些品牌」。亦有上海市民私下透露，即使有些人本身立場不抵制，在風頭火勢的大氣候下，亦難以公開表明，因此鏡頭前大多「堅決抵制」。

《蘋果》特約記者

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