內地因新疆棉花掀起的品牌抵制潮持續，連手機市場亦有行動配合。官媒《環球時報》旗下網站「環球網」報道指，有網友於周日（28日）發現華為、小米等品牌手機的應用程式商店內，已暫停提供Nike、Adidas等程式的下載服務。另外新疆維吾爾自治區總工會、婦女聯合會及新疆棉花協會周一（29日）就分別發表聲明，強調不容任何勢力玷污新疆潔白的棉花，並批評西方反華勢力、瑞典時裝H&M和國外紡織服裝公司抵制新疆棉的做法。

官媒《環球時報》周一（29日）報道，Nike、Adidas等外國品牌近日因曾發表與新疆棉花「切割」的錯誤言論引發內地民眾憤怒，有網友發現華為、小米已暫停提供其程式的下載服務。除上述兩個品牌外，Oppo亦已暫停提供Nike、Adidas的程式下載，「搜索詞條『Nike』、 『耐克』、 『阿迪達斯』已經沒有相關結果」，不過蘋果用家未有受影響。

新疆維吾爾自治區總工會稱，美國及西方反華勢力沆瀣一氣，肆意抹黑新疆人權狀況，編造所謂「中國通過強制性的勞動力轉移和扶貧計劃，新疆數十萬少數民族勞工被迫手工摘棉花」等彌天大謊，充分暴露出其企圖通過製造所謂新疆問題，以人權為幌子干涉中國內政，破壞新疆安全穩定的險惡用心，並反指摘「美國才是真正存在強迫勞動的國家」。

新疆維吾爾自治區婦女聯合會表示，新疆棉花產業是新疆姐妹增收致富的重要途徑，又指新疆各族婦女參與勞動就業完全是自主自願，「我們堅信在中國共產黨的領導下，依靠勤勞的雙手就能創造美好生活」。

新疆棉花協會則謂，新疆地區存在「強迫勞動」的說法完全是子虛烏有，是徹底謊言和政治操弄，強調新疆棉的生產和發展保障了種植戶和工人的生計，又指歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察，觀看新疆棉產業的蓬勃發展，萬畝棉田的豐收景象，實地了解新疆棉種植和棉紡產業發展情況，以及新疆各族人民就業扶貧情況，基於客觀事實開展商業決策。

美國、歐盟、英國與加拿大聯手早前就新疆人權問題制裁中國，觸發內地新一輪「義和團」式反西方熱潮。瑞典服裝品牌H&M與美國運動用品大廠Nike，都因去年曾發表不採用新疆棉花的聲明，被內地網友挖出來大做文章，並掀起抵制潮，風波至今仍未平息。

環球網／新浪微博／《北京日報》

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