瑞典時裝品牌H&M去年發表拒用新疆棉花的聲明近日遭中共翻舊賬，引發大陸民眾「義和團式愛國」行動，同時Nike、Adidas、無印良品（MUJI）等品牌亦遭波及。其中日本無印良品中國總部早前接受《環球時報》訪問時，表明「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉」；不過無印良品日本上市母公司良品計劃（Ryohin Keikaku）其後表示「極為關注」新疆人權問題。本報記者查看中港台日的無印網站，現時在日本、台灣官網已下架新疆棉的商品；香港官網則移除有關新疆棉的說明，同時部份與內地新疆棉商品相同貨品編號的衣服，在港標為「有機棉」，但其在大陸官網仍是列明新疆棉。

無印良品在大陸官方網站上仍列有新疆棉的材質與洗滌方式介紹，並強調其「纖維長」、「柔軟有彈性，使用於女用內衣式拼接等」，且仍有多種服裝產品表明使用新疆棉，例如「新疆棉法蘭絨格紋襯衫」、「新疆棉水洗牛津鈕扣領襯衫」等。

本報記者在日本及台灣無印網站卻找不到用新疆棉製造的商品。

另外，日本官方網站亦沒列出關於棉的洗滌方法，至於香港及台灣則只列出埃及棉、祕魯棉、印度棉及有機棉的相關資訊，不見新疆棉。

此外，日本品牌ASICS於上周四（25日）曾在微博表示，公司會繼續使用新疆棉花，又指公司「始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。」不過澳洲廣播公司（ABC）周一（29日）報道指，ASICS位於日本神戶市的總部於周日（28日）下午召開緊急會議，發言人其後表示：「我們現在澄清，那份（微博上）有問題的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司在此事上的官方立場。我們也可以證實，澳洲奧運隊的隊衣，並不含有源自新疆的棉花，也不是在這個地區生產。」

有消息透露，ASICS於微博發佈的聲明，應該是由該公司的中國辦公室與其員工發出的，並未獲得總部批准。報道又指，有關聲明在用字方面與德國品牌Hugo Boss早前在微博上所發出的聲明非常相似，證明很有可能是由ASICS的中國員工撰寫。有關聲明現時已被刪除。

德國奢侈品牌Hugo Boss早前亦曾在微博表明會繼續支持新疆棉，並指「多年來，我們一直尊重一個中國原則，堅決捍衞國家主權和領土完整。」聲明本獲大批大陸民眾叫好，但後來有人發現Hugo Boss去年在「牆外」發表拒用新疆棉的聲明，大陸網民即回「牆內」微博斥Hugo Boss「這牌子雙面人，這個更可狠，當中國人是儍瓜」。

新浪微博／澳洲廣播公司

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