中美高層於阿拉斯加結束對話後，中國國務委員兼外長王毅即外訪中東六國拉攏對方，圖加強中國在中東的角色。他訪問阿聯酋期間更明言反對將恐怖主義和特定的民族宗教掛鈎，大有反擊近期西方國家對中國指控之意，又聲稱中方從不謀求中東勢力範圍。

目前正於阿聯酋訪問的王毅接受當地媒體訪問時，主動提到今年是「阿拉伯之春」十周年，並形容這場「動盪的後遺症仍衝擊着中東和平穩定的根基」。他強調，中方完全尊重中東國家選擇的社會制度和發展道路，從不謀求改變各國的制度模式，反對以「一方壓倒一方」解決問題。他又指中國倡導文明對話，反對「文明衝突論」、「文明優越論」，亦反對污名化、妖魔化其他文明並不同意將恐怖主義和特定的民族宗教掛鈎。

網民貼「中國滾出伊朗」圖

此外，他上周六亦代表中國與伊朗簽署一份為期25年的合作協議，官方雖未有公開協議細節，但有外媒披露中國未來25年將在伊朗投資約4,000億美元（約3萬億港元），涉及數十個領域如電訊、港口、鐵路等，而中國將獲得伊朗的常規石油供應。不過部份伊朗民眾似乎並不領情，網上近日更出現「對中國伊朗協議說不」的主題標籤及「中國滾出伊朗」的貼圖（圖），還有網民用中文向「中國政治人物和人民」喊話，稱「我們伊朗人民反對與中國人達成任何協議」。

新華社/Twitter