中國海警船巡航釣魚台海域已成常態化，再加上今年2月實施的「海警法」，容許海警船使用武力對付外國船隻，已令日方強烈不滿。日本官房長官加藤勝信，對中國海警船今日駛入被認為是日本領海的釣魚台海域，並企圖接近日本漁船表示不滿，並透露已通過外交途徑對中國作出強烈抗議。

加藤勝信在有關記者會上指出，中國海警船目前仍停留在釣魚台海域內，日本海上保安廳正在現場保護日本漁船，並持續要求中國海警船離開。加藤勝信還指出，中國海警船的活動是違反國際法。

根據第11管區海上保安本部（那霸市）的消息，今晨4時07分及20分左右，在被日本視為領海的釣魚台列島南小島海上，兩艘中國海警船相繼進入該處海域，並一度嘗試接近航行中的兩艘日本漁船。海上保安廳的巡視船駛入漁船與中國海警船之間，確保了漁船的安全。至今早9時左右，2艘中國海警船仍在該海域航行。到下午1時15分左右，兩艘中國海警船才離開被日本視為領海的海域。

第11管區海上保安本部表示，昨日有3艘中國海警船，在釣魚台周邊的「領海」外側航行。而3艘海警船均搭載類似機關炮的東西。這是中國海警船在本月23日以來，再次進入被日本視為領海的區域，也是今年的第11次進入，而在釣魚島周邊海域出現已經連續45天。

共同社

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