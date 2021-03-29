台灣與帛琉達成旅遊氣泡安排後，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）周日（28日）訪台；美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）當日隨行，成為自台美斷交43年來首名訪台的美國大使。有學者分析指，這展現美國已不再忌諱透過官方正式關係與台灣接觸，假如雙方將來要建立正式渠道，已非天方夜譚的事情。

惠恕仁早前表示，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭會隨團到台，是因為帛琉得利於美國幫助，否則帛琉就沒辦法一月份就收到疫苗，參與美國的快速防疫計劃，並形容今天的成果是台灣、帛琉及美國三方共同努力下的成果。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，亨尼西尼蘭是目前根據公開資訊中，自台美斷交以來第一位來台的美國大使。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析指，美國大使訪台一事非同小可，美國這次不諱言派遣帛琉大使隨行前往台灣，是另一種台灣、美國與第三國的合作關係，藉此建構出三角政府關係模式，而這模式是台美斷交以來的首次。

林廷輝說，台帛及美國之間已透過共同打擊武漢肺炎，例如台灣提供口罩、美國提供疫苗及醫療資源給帛琉，開啟三方共同合作的成功案例。雖然帛琉是小國，但美國駐帛琉大使仍是特命全權大使，並可代表美國及美國總統，可看出美國對台相關政策轉變到更積極面向；不僅是台北法案具體展現，亦可看出美方不再固守於台灣關係法的框架，朝正面、積極方向進行。

林廷輝又指，這展現出美國不忌諱透過大使的官方正式關係與台灣接觸，不再像過去一樣隱藏，而是選擇公開、甚至透過帛琉總統親自證實，並強調未來若台美之間要建構出官方渠道，基本上已非天方夜譚的事情，而是可能具體實現的成果。

林廷輝推測，台灣與太平洋上的帛琉、諾魯、馬紹爾三個友邦都有簽訂海巡協定，帛琉與美國也有國防合作計劃，加上台美上周五（26日）簽訂「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，以及帛琉位處第二島鏈重要戰略位置，不排除未來台灣將與友邦、美國在太平洋上，建構出三方聯合的海巡演練。他表示，美國海岸防衛隊會參與兩年一次的環太平洋軍事演習（RIMPAC），台灣或許有望以海巡模式參與演習，「這是可以預見的」。

中央社

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