繼阿里巴巴後，內地另一網商騰訊亦成為中共當局「反壟斷」針對的對象。儘管騰訊創辦人馬化騰日前會見中央官員，澄清有關壟斷嫌疑，但有報道指，中共中央巡視組上周已進駐深圳騰訊總部展開「一系列調研」，巡視組成員更直言，進駐騰訊就是為了「反壟斷」。

自由亞洲電台報道，中央巡視組人員進駐騰訊的消息來自多名不願披露姓名的知情人士。他們表示，巡視組還對騰訊的一些商業行為，與騰訊高層主管對話。其中一名孫女士表示，中央巡視組人員進駐騰訊，「作法應該跟阿里（巴巴）差不多，明說是涉反壟斷」。

孫女士指出，中國官方還是不想讓民營企業坐大，現在中共高層「都是這個思路」，都認為企業家不能坐大。在台面上都說他們涉及「商業壟斷」，這應該是中國官方的政策方向。

孫女士更以中國網購商「拼多多」董事長黃崢日前卸任為例指出，拼多多股價大漲且超過阿里巴巴，且是中國客戶最多的電商，但最近卻辭職。內地民企董事長辭職或成為趨勢，顯示中國官方應在限制大型民企。

路透社日前引述知情人士指出，馬化騰在中國全國「兩會」期間，會見了中國反壟斷監管機構官員，雙方在會談中討論騰訊「如何更好地遵守反壟斷監管規定」，但外界對這場會談普遍認為，中國官方在阿里巴巴之後，又盯上了騰訊。

自由亞洲電台/ 中央社

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