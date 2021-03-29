中國的「戰狼外交」觸發「天下圍中」，面對越來越充滿敵意的外部環境，中共開始為百年黨慶，積極營造內部「團結、穩定」的氣氛，企圖淡化被指「內外交困」的猜疑。新華社報道，全國掃黑除惡專項鬥爭總結表彰大會今日在京舉行，國家主席習近平會見了受表彰、受嘉獎的代表。該段報道看似中共官方的「例行公事」，但實際上是要突顯在習近平治下，內地正處於「太平盛世」，罪案率不斷下降，中共在治安方面絕對有能力「以優異成績慶祝建黨一百周年」。

所謂「全國掃黑除惡」，確實是中共近年的「例行公事」。2018年1月24日，中共中央、國務院發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，部署為期3年的掃黑除惡專項鬥爭，隨後更成立「全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室」，督辦有關掃黑除惡工作。早於去年9月，《法治日報》（前身《法制日報》）已報道，中共當局擬於今年初召開全國掃黑除惡專項鬥爭總結表彰大會，為這場運動劃上圓滿句號，但不知何故，延至今日才舉行。

根據最高人民檢察院（最高檢）今日發佈檢察機關參與掃黑除惡專項鬥爭相關數據，自2018年以來，檢察機關共批准逮捕涉黑涉惡犯罪嫌疑人14.9萬人，提起公訴23萬人，其中起訴組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪5.4萬人，是前3年的11.9倍。

最高檢又提到，專項鬥爭開展3年來，「檢察機關嚴懲群眾反映最強烈、最深惡痛絕的黑惡勢力，對勞務、房產等領域『黑中介』，以及『黑心診所』、車匪路霸等進行嚴厲打擊」。換言之，這是要說明中共當局對內地民眾對治安的訴求，作出實際回應。在面對越來越不利的國際環境下，中共或是藉此說明中國內部環境仍然受控，並沒出現所謂「內外交困」的局面。

新華社的報道指出，習近平今日出席表彰大會，同場的中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨發言「獻媚」，表示要將習近平對內地執法人員「的親切關懷轉化為強大動力，銳意進取、再接再厲，常態化推進掃黑除惡鬥爭，努力建設更高水平的平安中國，以優異成績慶祝建黨一百周年」。

而新華網今日刊載的另一篇評論文章則指出，「推動掃黑除惡常態化」已寫入「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，並形容過去3年的成就「載入史冊，征途未有窮期。掃黑除惡專項鬥爭取得全面勝利後，新的篇章即將開啟」。

事實上，上台後以「打貪、反腐」鞏固權位的習近平，3年前開始部署他的「永續執政」。從這角度看，所謂「掃黑除惡」，只不過是為他盛傳在明年「二十大」開展的第三個任期作好輿論準備，亦即這項全國掃黑除惡專項鬥爭由習近平開始，也將由他繼續下去，習近平的任期有多長，這個專項鬥爭也有多長，「未有窮期」。

《蘋果》記者

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