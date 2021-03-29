中美高科技戰越演越烈，被指在半導體核心技術受制於西方的中國，近年投入大量資源自行研發晶片，但效果強差人意，只好開始向外尋找解決辦法。據韓聯社報道，中國私募基金「智路資本」，以14億美元（約108.8億港元）收購南韓晶片製造商美格納（MagnaChip）在美國總部的所有股份。南韓產業人士擔心，此次出售將導致南韓半導體技術像多年前電子LCD技術一樣外流至中國。

報道指出，美格納已通報，智路資本以每股29美元（225.4港元）收購美格納的美國總部所有股份，並計劃在今年下半年內完成收購工作。

美格納原為SK海力士的半導體業務，2004年10月分拆後，被美國花旗集團旗下花旗風險投資收購，並改名為美格納。據悉，2011年在紐約上市的美格納，因大部份員工是南韓人，而且廠房和辦公室都在南韓，因此被視為南韓半導體企業，主要生產OLED顯示驅動晶片（DDIC）和汽車功率半導體，並擁有多項相關專利。南韓擔心，歷史會再度重演。

另外，全球晶片缺貨，嚴重打擊手機及電動汽車等生產。小米公司今日舉行新春發佈會，公佈自行研發的全新澎湃晶片。這是自2017年小米發佈澎湃S1的晶片後，時隔4年再次發佈有關全新晶片。

美國《華爾街日報》則報道，儘管中美在東亞發生重大衝突的可能性不高，但已不再是不可能的尾部風險。倘若中國採取「灰區」（gray zone）戰略封鎖台灣，北京也有巨大風險，台灣可能會切斷對中國的晶片供給，美國和盟友的貿易和金融制裁會讓衝擊加劇。報道指，有限制的恢復對華為的晶片銷售，換取中國對台軍備有限度、可驗證的削減，也許是一個辦法。

韓聯社/ 《華爾街日報》

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