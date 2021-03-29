兩岸疫情最新情況：大陸28日新增15宗確診，全屬境外輸入病例（廣東8宗，內蒙古3宗，四川2宗，上海1宗，湖南1宗）；大陸累計確診90,147宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,012宗，死亡個案10宗。

武漢肺炎肆虐全球逾一年，國內疫情稍作紓緩下，抗疫工作進入民眾接種疫苗階段。官方不斷強調疫苗安全性，近日全國各地已展開民眾接種疫苗計劃。單單深圳，已有最少453個機構成為指定接種單位。

廣州則最少有296個接種點，民眾可透過手機程式預約，白雲分院更安排醫護人員，每日最多可接種1.2萬劑次。官方甚至扭盡六壬，推高民眾接種比例，有地方甚至為個別單位或不方便外出接種的人，派員可上門安排接種；上海上周更派出當地首輛流動接種旅遊巴，到閔行區浦江鎮臨港園區，為附近企業員工提供疫苗免費接種服務。

國家衞健委／深圳新聞網／新浪微博

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