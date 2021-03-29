內地因為外國企業拒絕使用新疆血棉花而發起義和團式抵制，Nike是其中一間被針對的企業。有內地網民投訴，在網購平台京東的Nike專頁，見到「Let Trash do the Talk，憑本事放狠話」的廣告口號，認為Nike是在挑釁，京東方面懷疑因此撤換廣告圖片，惟該口號其實早於2月時已出現，是用來宣傳Nike首對以環保物料製成的籃球鞋。

內地網民一見Nike的口號中有「垃圾」、「憑本事」、「放狠話」這些字眼，就覺得Nike是在挑釁，「賺中國人錢碰中國人鍋」、「太囂張了吧」，甚至有內媒誤將「Let Trash do the Talk」譯為「讓垃圾來說話」，以為諷刺內地人是垃圾，紛紛要求移除廣告，或者把怒火燒向京東，要求京東和Nike一起在中國巿場消失，甚至有網民將Nike的宣傳改圖，嘲諷其新款波鞋是垃圾。

其實Nike在中國的銷量似乎未受影響，早前新推出的波鞋更吸引逾34萬人在網上訂購，發售時亦迅速售罄，所以有網民呼籲同胞「還是骨氣硬點，先別買了」。

事實上，Nike這句廣告口號早於2月已出現，是為宣傳Nike首對用環保物料製造的籃球鞋，該款籃球鞋有至少25%是重用回收得來的物料製成。

雖然Nike冇挑釁之意，但目前在京東已再找不到有關廣告，相信已經被撤換。

籃球期刊

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