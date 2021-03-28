就在華春瑩指摘美國等西方國家企圖藉着新疆問題搞亂中國、遏制中國，聲稱現在的中國非「當年八國聯軍鐵蹄下的晚清」，全國正在醞釀浩浩反美反西方怒潮時，之前還在網絡煽起反西方怒火的《環球時報》及其總編輯胡錫進，這兩日竟反過來為事件降溫，實在太奇怪了。

一向充當中共言論打手的《環球時報》以「今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人！」為題發表評論文章，指有人在一些藝人還沒反應之前就激烈謾罵，「就像是配合好的一樣，有人立即『回憶』起了2012年的事件，一頂半新半舊的帽子扣上來了——『經濟義和團』。還有人『號召』美國華裔穿李寧大遊行以支持祖國」，推動「加速主義」，「鼓譟你走向極端，再傳播出去，製造分裂。」還引述網民評論表示，「不要為難『打工人』」，還指早年一些抵制事件出現過極端行為，最終是國內店家受損。

很明顯，這是要為事件降溫，而胡錫進的撲火味道更甚。他說，「這不意味着中國市場與那些公司的『絕交』，更不意味着對它們的『殺』」，這種說法太溫柔了，跟之前的喊打喊殺有天淵之別。他又說，「在我們表達情緒和願望的時候，也一定要接受這樣的複雜性，給博弈在道義層面留下空間……我不希望我們的社會涉及大眾生活領域的『政治正確』是密不透風的，留下一些縫隙是必要的」，意思就是，有人不表態也不應受到強迫、強制。

原本煽風點火的變成降溫撲火，真是難以捉摸！為甚麼會出現這種矛盾？其一，這件事在最高層很可能還沒定性，特別是習近平還沒下達指示，才出現不同部門有不同步調的矛盾情況。其二，外事系統在撥火，宣傳部門卻在滅火，兩大系統在內鬥，也說明黨內有人不想事情鬧大，擔心外國的反彈更大，國內民族主義情緒失控，令事件更難收科。

因此，聰明的中國人早就識穿這套愛國把戲，公開表演一下愛國就算數，真把自己心愛的名牌產品燒撕扔？最蠢的人才會做。以前反日時砸日本車的還被通緝拘捕呢！

資深傳媒人

潘小濤

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