中國不斷遭西方國家批評人權狀況，尤其近日外國品牌杯葛使用新疆棉花所引發的風波。外長王毅在阿布扎比當地時間28日與阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談，其間就人權問題作出闡釋。

新華社報道，王毅表示，一國人權狀況如何應由本國人民來評判，而不應由其他國家依據自身好惡斷定。西方一些國家的人權觀並不代表國際人權觀，世界應該傾聽、吸收發展中國家的主張，讓人權的定義更加全面、豐富和均衡。既要重視政治和社會權利，也要重視生存權和發展權；既要講民主自由，也要講公平正義。各國文明傳統不同，發展階段各異，對人權的理解也各有側重，這其實很正常。

王毅又提出，中國主張各國可以就人權問題進行平等交流，互學互鑑。中方反對打着人權旗號干涉別國內政，更反對將人權問題作為政治工具，肆意對別國攻擊抹黑。這個世界上並沒有高人一等的國家，也不應把一國的標準當成國際標準。某些西方國家如果執意以人權為藉口，遏制打壓發展中國家，企圖剝奪非西方國家的發展權利，這將是人類進步史上最大的不公。

阿卜杜拉表示，衡量人權的標準應當是一國人民是否幸福安寧。將自身的價值觀強加於人，這也是霸權的體現。在人權問題上，很多發展中國家都遭受了不公正待遇。阿方願同中方加強人權交流合作，共同促進和保護人權。

外交部網站

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