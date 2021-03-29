兩岸諜影重重，繼早前曝光的台灣國防部軍事情報局五處前少將處長岳志忠等人被大陸收買後，懷疑再有大陸的情報人員，透過Facebook去招攬台灣的軍人，Facebook軍政專頁的K’s Aviation主編KS向《蘋果》表示，相信情報人員是要收買台灣軍人，利誘他們出賣台灣軍情。

KS指，有台灣網友向他透露，有懷疑是大陸情報部門人員於社交媒體上向台網友私訊，聲稱希望認識到台灣軍事愛好者。而且相關的對話非常露骨直接，包括「希望有機會能一起為祖國統一努力做點事」 、「兄弟你是用第二支手機還是用MDM（Mobile Device Managemnt，智慧型手機自動化管理系統）的手機？」

KS認為，結識軍事迷是假，「問得有無MDM，都係想問軍迷其實係咪現役軍人」，他形容大陸情報人員「打地鼠式搏搵到軍人兼買料」，估計是想得到台灣軍方的戰機參數、導彈實際數據等情報，顯示解放軍已經實際為攻台行動進一步調查準備，甚至可能在這1、2年就會有軍事行動。

懷疑被大陸情報人員滲透的社交媒體專頁有逾1.8萬個會員，加入前要回答問題通過審查，管理員亦明確表示不會容許加入Facebook未滿一年的賬號加入專頁，若真的有大陸情報人員成功加入，顯示他們為此做足準備。

有專頁內的會員向《蘋果》表示，專頁內的成員都知悉有大陸情報人員滲透但未有特別討論，他自己則未遇到有大陸情報人員私訊，如果遇上會直接封鎖對方。

原本台灣軍方一直不容許智能電話進入軍營，但在2016年起，為了加強募兵誘因，軍方開始放寬軍營手機使用限制，於是由台灣國防部與中科院合作，推出MDM系統，能夠管制軍兵的手機型號、用途與代碼造冊。軍人需要在進入軍營前，在智能電話中打開程式並手動上鎖，畫面轉為綠色，並給予門口衞兵檢查後方可入營。

不過，目前只有非大陸廠商的智能電話能夠安裝MDM，而由於iPhone容易破解系統管制，所以台灣軍方亦明令軍人不得使用iPhone進營。此外，電話中的拍攝、錄影、Wifi、藍牙等功能都禁止在軍營中使用。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！