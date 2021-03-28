【上海直擊】

「新疆棉花不吃這一套！」過去數日，在官媒帶頭點名針對之下，H&M、Nike等品牌在網上幾近被全民抵制。不過在內地國際化程度最高的城市上海，不少年輕人雖稱支持國貨，但身體「很誠實」，穿的仍是Nike波鞋、adidas上衣，並稱要「慢慢戒」，「如果一下子不穿球鞋的話，我可能就沒有鞋穿了！」亦有中年男子身體力行，自行印製500張「拒買」卡片派發，斥責西方品牌是「搞亂新疆」，希望「表明自己的態度」。

上海最著名的購物地帶淮海路，聚集Uniqlo、H&M等國際知名品牌，不少更是「全球最大」、「亞洲最大」的旗艦店、。其中被官媒重點針對的這間H&M，是全國首間分店，樓高四層。記者周末現場所見，雖然仍有顧客持續進入店內，但每一層只有約四、五名顧客，相對面積超過3,000平方米的店面而言，可謂相當冷清。收銀處亦僅有兩、三名顧客付款。

穿李寧愛國男派「拒買」卡片

更熱鬧的是在門外。一名中年男子身穿着「中國李寧」外套，派發着自行印製的「拒買」卡片。他說，年輕時只穿Armani等高端品牌，對H&M沒甚感覺，但此次認為該企業「帶頭搞事」、要圍剿新疆，他因此自費印製五百張卡片，希望表明自己的態度。路過的市民不時停下拍照，討論抵制浪潮，接下宣傳小卡的既有遲疑的年輕人，亦有舉拇指讚好的長者。「我老人了，看得可能深一點，這一次是來搞垮新疆的產業，由新疆的混亂來影響中國整體的混亂，這是我60多歲也要表明立場的原因」，他語重心長地說。

現場後來出現更趣怪的一幕，有酒企疑似看中這股熱潮，派多名員工在H&M門口穿上「我支持新疆棉花」T恤，並向民眾派發聲稱以新疆棉所製的毛巾，疑收宣傳自家產品之效。不過聚集人一多，很快就有公安到場要求離開，稱活動「需要報備」。Nike、adidas等其他品牌的分店，人流相對較多，Uniqlo更是幾乎每分鐘都有人進入店舖。

鄭州、成都等城市曾發生拆招牌、搗亂店舖等激進場面，但問過上海的年輕人，他們表明支持國貨，不過仍身穿Nike、adidas的產品。「商人不應捲入政治事件，做好生意就行」，那為何仍然穿adidas？小伙子笑說：「我現在難道要脫掉嗎？之前買的呀！」一名身穿Nike波鞋的年輕女子則說，會支持國貨，「一下子不穿球鞋的話，可能就沒有鞋穿了……我可能會逐漸地退出這些品牌吧，但一下子退出，還會比較難」。

分析︰國際化程度高表態溫和

香港時事評論員紀碩鳴指出，網上的抵制浪潮看起來火爆，但上海屬沿海城市、比較開放，國際化程度較高，認為上海人不會用很激進地方式表達，「最多只是息氣寧人，不去買這些品牌」。

上海居民鄭小姐表示，「這件事情是全民性的。在這種關頭，不一定要今天去買。」

《蘋果》特約記者