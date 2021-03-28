台灣和帛琉旅遊氣泡啟動在即，帛琉總統惠恕仁夫婦昨日下午4時抵台，展開為期五日訪問，並於4月1日氣泡啟動首日與台灣旅客一同乘機前往帛琉。惠恕仁在桃園機場向台媒表示，今次順利成行有賴兩國的互信基礎。他也希望藉由訪台招商引資，尋求更多雙邊合作。台灣蘋果新聞網引述消息指，大陸無所不用其極攪和，但台在各方面支援帛琉，鞏固了台帛關係。

惠恕仁昨日搭乘華航班機抵達桃園機場，這是他今年1月上任以來首次出國訪問，也是武漢肺炎疫情爆發以來，首位訪台元首，台外長吳釗燮親自接機。惠恕仁在桃園機場表示，他與內人都相當興奮能來到台灣，隨行者包括兩名大使、國會議員與多名政府官員，當中還有美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭及台駐帛琉大使周民淦夫婦。

中共口罩外交失敗

惠恕仁向美台官員表達感謝，稱帛琉得利於美國的協助，否則無法在1月份就收到疫苗，參與美國的快速防疫計劃，今天的成果是台灣、帛琉及美國三方共同努力下的成果，而台灣此次抗疫成為國際典範，兩國對彼此防疫皆有信心，並非常期待訪台之旅。據悉，他今日將前往台北的新光醫院探視住院的帛琉國民，自己亦會接受癌症檢查，費用約為4萬新台幣（約1.08萬港元），院方稱會打折；今次另有八名帛琉病人隨總統搭機赴台就醫。

在台灣期間，他會到訪南部的造船業及水產養殖業，及參加帛琉旅遊管理局駐台辦事處舉辦的觀光宣傳活動，希望藉此招商引資，開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多醫務衞生合作。他將於今明兩日分別與行政院長蘇貞昌和總統蔡英文共晉晚宴。

訪台前，惠恕仁曾向中央社指出，北京過去曾接觸他，但他回應帛琉是民主國家，有選擇朋友的自由，帛琉重視與台的關係。台灣蘋果新聞網昨亦引述知情人士透露，台帛旅遊氣泡令大陸很不高興，因為大陸外交政策是「不放棄打斷任何國家與台灣的關係」，即使是偏向美、台的帛琉，大陸也會出手挖牆角。據悉，疫情期間，大陸曾向帛琉捐贈口罩、防護衣、檢驗試劑等防疫物資，估計總額最高可達5,000萬元新台幣（約1,360萬港元），對於人口僅兩萬人的帛琉而言，是不小數目。

不過該知情人士強調，大陸雖無所不用其極挖牆角，但台灣對於帛琉的農業、醫療給予相當多支援，尤其在醫療服務上累積不少感情，這讓台灣佔有很大優勢，也是帛琉目前仍不離不棄的關鍵，且不可諱言的是，美國在帛琉的勢力強大，也把防衞帛琉視為己任，這對台帛關係更是影響深遠。

台灣蘋果新聞網