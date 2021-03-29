中國近年的戰狼外交風波不斷，引起各國反感，但中方未有檢討政策，反而繼續在嘴巴上強硬，繼駐法大使館辱罵法國學者是「小流氓」後，駐巴西總領事李楊「更上一層樓」，在Twitter辱罵加拿大總理杜魯多是敗家仔，回應網民質疑時又稱對方是慕洋狗，行徑猶如潑婦罵街，令人咋舌。

李楊昨（28日）在其官方Twitter無緣無故貼出杜魯多的照片，並以英文批評杜魯多最偉大成就是搞砸中加友好關係，使加拿大淪為美國的走狗，並用Spendthrift（敗家仔）一詞來形容杜魯多。

李楊戰狼風格帖文引來不少小粉紅留言吹捧，有人稱他是李叔，讚許他罵杜魯道的文字扼要精闢，身為外交官的李揚似乎很清閒，對大部份讚好的網民，都以中英文道謝。

不過對於持異議的網民，李楊就沒這麼好聲氣。有網民回應說：「我們做政治評論的要講究專業，您職業外交官也不能鬧笑話，對嗎？」；亦有網民諷刺：「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的」，並附上lol（laugh and loud的縮寫）的符號。

但李楊似乎不明白lol的意思，他留言反咬：「想像一下你這條慕洋狗連lol的水平都達不到！白活一輩子，你真可憐！」令人不明所意。

龍永圖曾任中國外貿部副部長，中國申請加入世界貿易組織時，龍永圖為首席談判代表，是中國成功入世的重要功臣。他去年曾警告北京當局，在疫情後慎防陷入地緣政治孤立的風險。

Twitter／台灣《自由時報》

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