貴州省凱里市近日發生一宗罕見交通事故，一名九旬老翁竟駕着電動輪椅闖入車流不息的隧道內，結果在快到出口時，慘遭後方一輛私家車撞到，電動輪椅全毀，老翁當場死亡。事件引發網民議論，不少人質疑老翁為何駕着電動輪椅入隧道，違反交通規則，私家車司機只是遇到無妄之災。

據凱里市公安局交警大隊發佈的警情通報，事發於上周三（24日）中午12時41分左右，當時一名歐姓男子駕駛私家車在韶山北路大閣山隧道行駛期間，碰撞到同向行駛、由曾姓老翁駕着的電動輪椅，造成曾翁當場死亡。警方還指，肇事司機歐男已與死者家屬達成初步喪葬協議；而案件則正在調查中。

據指，曾姓老翁的家屬稱他精神正常，但為何會駕着電動輪椅在隧道中行駛卻不得而知。

從歐男私家車行車記錄儀當日拍到的畫面可見，相撞前，私家車沒有減速，而事發位置離隧道出口僅數十米，光線反差相當大。有內媒指出，歐男當時可能因光線問題，未及發現在逆光中緩行的電動輪椅，才會在沒有減速的情況下撞上老翁。發生碰撞後，私家車的煞車距離只有幾米遠，可見車速不快，相信當時沒有超速。

不過，報道亦指，從以往的定責慣例來看，私家車司機即使沒有超速也要承擔「次要責任」，理由是「不注意觀察路況」。從行車記錄儀畫面可以看到，左前方一輛車減速並亮起煞車燈，已說明前方有突發狀況，有經驗的司機會跟着減速，但歐男卻保持速度前行。

但電動輪椅按規定只能在非機動車道使用，因此，老翁的行為是違法的。此外，老翁家人也應承擔責任，因為沒有看護好老翁，「如果不是他們縱容，91歲的老人怎麼能將好幾十斤的電動輪椅搬出室外？」

事件引發網民熱烈議論，不少人認為肇事責任應在老翁身上，並為歐男叫屈：「司機太無辜了吧，這老人應該（負）全責，法律無情啊，司機又沒違法」、「司機何錯之有？太冤了吧？不應該開電動輪椅上激（機）動車道啊」。但也有人指，老翁可能是迷路誤入隧道，「無論是對老人及其家人還是司機來說，都是一場悲劇，在沒有調查清楚真相前，請尊重死者」。

北京時間網／新浪微博

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