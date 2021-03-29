新疆棉花成為大陸與西方國家外交角力的主戰場。新疆政府新聞辦發言人伊力江周一（29日）表示，新疆維吾爾族等少數民族人口一直持續增長，明顯高於漢族人口增幅，質疑如果實施種族滅絕，維吾爾族人口不會大幅增長；不過「美國之音」早前曾引述獨立報告指出，新疆出生率在2017年到2019年間下降近50%，並聲稱有關數據顯示中國政府正在對維吾爾人實施包括強制絕育在內的「種族滅絕」政策。

中國外交部今日（29日）與新疆自治區共同舉行涉疆問題新聞發佈會。伊力江指出，新疆維吾爾族等少數民族人口一直持續增長，根據2010年至2018年的統計數字，維吾爾族人口由1017萬多人增至1271多萬人，增幅約25%，明顯高於漢族人口增幅，質疑如果實施種族滅絕，維吾爾族人口便不會大幅增長。

他又表示，涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，批評西方一些反華勢力打着人權幌子搞政治操弄，企圖人為製造所謂種族滅絕問題，破壞新疆安全穩定，阻礙中國發展壯大。

可是，「美國之音」早前曾引述獨立報告指，新疆出生率在2017年到2019年間下降近50%，而新疆的人口自然增長率同期也大幅下降超過67%。新疆統計年鑑的數據則顯示，當地一些地區的人口增長萎縮比全疆平均水平嚴重，特別是一些以維吾爾人為主、農村人口佔多數的縣市。如在南疆，維吾爾人口佔97%、鄉村人口比例為78%的和田地區，出生率和人口自然增長率到2018年分別只有8.58%和2.96%，而這一地區在2017年前的出生率和自然人口增長率分別在20%和15%以上。

人口學家易富賢認為，新疆出生人口大幅下跌的原因是多方面的，「一方面中國的統計數據有問題；另一方面新疆的教育後來居上，生育觀念改變，婚姻延遲，城市化率也快速提高；還有西方認為的集中營，中國方面所稱的再教育營，導致分居，也影響了一些生育。」他認為，強制墮胎和絕育的情況確實存在，但不是導致人口增長大幅下降的主要原因。

英國紐卡斯爾大學人類學家和漢學家芬利（Joanne Smith Finley），曾在新疆做過田野調查。她說：「中國政府自2017年起在新疆突厥語穆斯林群體中製造了恐懼和恐怖氣氛，以至於大多數人都會竭力自我審查或改變行為，以免被投入當地的再教育營，被法外拘押。我2018年從新疆回來後就開始記錄這種國家恐怖情況。當人們知道有多達100萬維吾爾及其他人被拘押在這些營中，知道不少是因為超生被關進去的，他們就不敢多生孩子，也不敢反抗政府脅迫性的生育控制政策。」

美國羅斯-豪曼理工學院的新疆問題專家葛羅斯（Timothy Grose）也有類似說法，他指新疆對維吾爾人和哈薩克人實行計劃生育政策所，是以嚴厲懲罰為支撐，「我們有大量證據顯示，超生的夫婦會被關押，主要以再教育的形式。」

北京曾公開駁斥新疆出現「種族滅絕」的說法是「徹頭徹尾的謊言」，葛羅斯則認為，中國政府在新疆的生育控制等政策是否構成種族滅絕，有待律師和法官去決定，但是不論如何認定，那些行為都應被稱為「暴行」。

央視新聞／美國之音

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