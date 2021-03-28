中國外交部前天宣佈制裁美加，美國國務卿布林肯在當地時間上周六（27日）發聲明，斥北京試圖威嚇，讓那些為基本人權及自由發聲的人噤聲，只會令外界更嚴厲地檢視「新疆種族滅絕」議題，重申與其他盟友團結一致，呼籲中國停止違反人權。

聲明譴責中共針對美國國際宗教自由委員會（USCIRF）兩名人員的制裁是「毫無根據」，顯然是為報復美國早前為新疆境內嚴重人權侵害問題制裁中國官員，他續指中方試圖滅聲，只會為有關新疆種族滅絕及反人道罪行，帶來越來越多的國際檢視。布林肯強調美國與加拿大、英國、歐盟及全球其他盟友站在同一陣線，要求中國終止殘害維吾爾族穆斯林及少數族裔，釋放任意拘押的人士。加拿大總理杜魯多則在Twitter回應指無法接受北京制裁，「我們會繼續和國際夥伴一起捍衞人權」。

加議員︰被中國制裁如獲勳章

中國前日對USCIRF主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins），加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止上述人員入境中國內地及港澳。莊文浩表示，他視北京的制裁如「一枚榮譽勳章」，不過制裁沒有實際效用，因為他沒有計劃前往中國。

路透社