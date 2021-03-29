內地102個中央部門近期公佈年度預算，據媒體統計，其中近9成的部門預算繼續下降，但包括中國科技部、中國科學技術協會等科技相關部門，預算依然增加。

今年的中國政府工作報告提到，中央本級支出要繼續安排負成長。2021年財政預算報告則指，要「堅持政府過緊日子」，從嚴把關預算，減少一般性支出等。

據財新網統計，上述的中央部門中，其中近9成的預算都持續下降，但科技部、中國科協等科技相關部門則有增加。科技自主是中國「十四五」規劃的重點之一，規劃指，「十四五」時期全社會研發經費投入要年增7%以上。

內媒記者打開科技部2021年部門預算發現，「科技專項業務費」包括科技文獻信息專項、創新方法工作專項、學術著作出版基金三個項目，2021年共安排5.62億人民幣（約6.6億港元）。

近年來，財政部大力推動中央部門預算績效管理改革，基本實現了中央部門項目支出績效目標管理全覆蓋，特別是重點項目績效目標公開範圍逐年擴大。2017年，部份中央部門隨同部門預算首次公開了10個重點項目績效目標表，到2,020年公開數量已增加到109個。2021年，中央部門在公開提交全國人大審議項目績效目標表的基礎上，繼續增加選取有代表性的項目績效目標表進行公開。

另外，廣受社會關注的「三公」經費也有所下降。「三公」指的是因公出差、公務車購置運行，和公務接待等費用等，過去常被外界詬病，公部門藉此公費旅遊、消費等。

每日經濟新聞報道，2021年安排中央本級「三公」經費財政撥款預算為人民幣51.87億元（約62億港元），比2020年減少3.3億元。

根據中國2020年修訂的預算法實施條例，今年有10個中央部門首次公開國有資本經營預算。水利部、文化和旅遊部、國家體育總局等10個中央部門公佈了國有資本經營預算。比如，文化和旅遊部2021年國有資本經營預算當年撥款2,810.62萬元，國有經濟結構調整支出2,800萬元。

綜合報道

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