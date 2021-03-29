上海公安局長涉受賄被起訴

上海市前副市長兼市公安局長龔道安，涉嫌受賄，被河北省唐山市檢察院正式起訴。據控狀指出， 56歲的龔道安在湖北及上海任職期間，利用職務便利，為他人謀取利益，及通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物，當以受賄罪追究刑事責任。據悉，龔道安於去年8月被宣佈落馬，今年2月10日，中紀委通報龔因為涉嫌受賄、以權謀私等被開除黨籍及公職「雙開」。

中共黨史「活字典」美國離世終年103歲

知名中共黨史專家司馬璐，昨日早晨在美國紐約市皇后區法拉盛的安老院離世，終年103歲。公開資料顯示，被稱為中共黨史「活字典」的司馬璐，年輕時曾參加中共，並從事過地下工作，後來退黨，1949年到香港定居，因曾與毛澤東、周恩來、劉少奇等中共領導人接觸或第一手觀察，而被視為中共黨史及問題專家，曾創立《展望》、《探索》等雜誌。

司馬璐1983年移民美國，後與《新觀察》前主編戈揚在紐約結婚。司馬璐著有回憶錄《中共歷史的見證》，曾被中國流亡作家蘇曉康形容是「一個年齒最尊的異議分子，一個資格最老的流亡者，一個書寫最久的反共文人，第一個反共刊物的創始人」。

「狗不理」傳結束北京所有分店

中國老字號小吃「狗不理包子」近年業務不斷萎縮，去年在北京王府井分店，更被一名「美食家」予以負評而引發爭議。此後，「狗不理」集團便開始裁減旗下門市。日前更傳出「狗不理」在北京前門的最後一間分店已停業近半個月，似是悄悄關閉，引起不少內地人欷歔及議論。

「狗不理」集團回應指，北京前門店「只是結構調整一下，並非像網上所說」，但對於前門店是否會重新營業，則覆稱「目前還在考慮中」。不過，「狗不理」的官網顯示在北京已沒有任何門市。有指就連「狗不理」發源地天津市，也在悄悄裁減門市數目。根據大型消費平台「大眾點評」顯示，天津多間「狗不理」門市，如今和北京前門店一樣已顯示「暫停營業」。

綜合報道

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