狗狗是人類最好的朋友，但不少狗主都沒有好好對待自己的寵物。廣州周日（28日）發生虐狗事件，一名髮型師用鐵鉗「監生」拔走一隻小柴犬的尖牙，柴犬更因而痛到失禁，過程更由其他人拍下，事後在網上流傳。網民看後紛紛譴責，有人更將髮型師工作地點起底，翌日有人上門淋紅油，令髮型屋要停業；髮型師聲稱因為柴犬咬人才拔走牠的尖牙，但他的說法未能平息眾怒，警員其後將髮型師帶走調查。

網上流傳片段顯示，柴犬被人雙手捉住，不斷掙扎，但主人一直無視，多次用鐵鉗企圖拔走柴犬的牙齒，又大聲喝斥狗狗，就連狗狗痛到哀鳴及失禁，主人都無動於衷，更稱「老子不是看見你長得可愛的話，今天晚上就把你打（煮成）狗煲」、「不狠心怎做老闆」。

片段隨即引起網民公憤，並找到該主人位於海珠區的髮型屋，周一更疑遭人報復潑紅油被迫停業。有民眾到來要求狗主解釋，但獲覆柴犬是他用錢買來的，因為狗狗咬傷他朋友，為避免牠再次傷人，於是給牠「剪牙」。對於網上流傳柴犬被拋棄並已死亡，狗主則否認但沒透露是否已棄養狗狗。

對於這宗虐待動物事件，廣州市公安局回應傳媒查詢時表示，已注意到事件並已介入，涉事男子已被警員帶走作進一步調查。

廣州交通電台／新浪微博

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