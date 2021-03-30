內地近日加快接種武漢肺炎病毒疫苗，中央雖宣稱是自願性質，法律也無強制規定，但多個地方卻發出「政治任務」，下令機關、學校限期前「應接盡接」，引發廣泛民怨；甚至原本建議婦女考慮先接種疫苗後再懷孕，現在變成為接種而被強制推遲懷孕，凡是超過法定哺乳期一年以上的婦女，就算仍在哺乳，更被約談要求接種，有單位甚至揚言不馬上接種就換工作。

內地網民表示，這波變相強制接種疫苗，已明顯損害準備懷孕與哺乳的女性權益。許多原本已獲單位核准懷孕的女性，現在卻被要求先接種疫苗後再懷孕，因為「沒必要那麼着急」；凡是超過法定哺乳期一年以上的婦女，就算仍在哺乳，也被約談要求接種疫苗，有單位甚至揚言不馬上打就換工作，引發許多婦女不滿。

據悉，很多網民近日在微博、知乎，相繼貼出官方通知、工作單位文件與聊天截圖，控訴他們被強制接種疫苗。其中，山東煙台市官方下發「煙台市新冠病毒疫苗接種工作總體實施方案」的通知，就要求大學在校師生以及後勤工作人員「應接盡接」，各單位接種率必須達到95%以上。

福建省安溪縣疫情防控指揮辦公室也下發通知，要求尚未接種疫苗的全縣機關、企事業人員，必須在4月2日前完成；若屆時接種人員未全部到位，主要負責人將遭約談。

多名大學生表示，校方展開免費接種疫苗後，本來採取自願報名形式，但報名人數很少，最近就變成強制接種；學校老師還被要求發出情況調查表給學生家長，詢問是否接種疫苗、及為何不接種。

許多企業集團也展開強制接種，有網民指公司竟下令拒接種疫苗者，每隔3天就得接受病毒檢測，才能進入辦公室；還有網民接獲上司發微信指示，要求統計已接種疫苗的人數，並稱不得低於總人數60%，因為這是「政治任務」。

不少網民指出，基層社區、鄉村近日也開始軟硬兼施，有的祭出送雞蛋、米，鼓勵民眾接種疫苗；有些則語帶威脅要求去接種，否則拒發通行證；不願接種的居民，居委會就天天上門關切，還有社區商店收到警告，若他們拒絕配合，「以後沒生意」。

多名具過敏體質的網民抱怨，有關方面還規定必須出具二級以上醫院證明，才能免於接種，但他們去醫院檢測過敏源，醫生卻拒絕發出證明，更有慢性蕁麻疹病史的學生擔心接種疫苗恐危及生命，卻無計可施。他抱怨：「說白了，只要活人都得去打！」

中央社

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