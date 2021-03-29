北京昨日高調舉行全國掃黑除惡專項鬥爭總結表彰大會，中共中央總書記習近平親自出席，並會見參加大會的受表彰、受嘉獎代表。資料顯示，自2018年開始的全國掃黑除惡行動，檢察機關共批准逮捕14.9萬名疑犯人，提起公訴23萬人，其中起訴組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪5.4萬人。分析指，習近平出席活動是要凸顯在其治下，內地正處於「太平盛世」，罪案率不斷下降。

據新華社報道，習近平昨早10時到京西賓館會議樓前廳，與出席表彰大會的代表交流並合影留念，全國掃黑除惡專項鬥爭先進集體、先進工作者、受嘉獎幹部代表分別在大會上發言。中央政法委書記郭聲琨在大會上表示，掃黑除惡專項鬥爭取得了勝利，根本在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引和領導，未來將常態化推進掃黑除惡鬥爭，努力建設更高水平的平安中國，以優異成績慶祝中共建黨一百周年。

大連「政商黑三通」涉貪百億

此外，央視日前播放《依法重擊》，揭露掃黑除惡典型案例，曾任遼寧大連莊河市委書記的徐長元涉黑案，其家族被評價為「政商黑三通」，徐長元被指不但貪污受賄，更組織、領導家族式的具有黑社會性質的犯罪組織，涉案金額高達百億元人民幣，僅被查封房產就有2,714套，總面積達43.3萬平方米。徐長元等24人涉黑案去年9月已在大連中院一審宣判，其中徐長元被判處無期徒刑。

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