（更新內容）全國人大常委通過修改香港選舉制度後，國務院港澳事務辦公室隨即發表聲明表示，對有關修改和完善選舉制度，堅決擁護並將配合做好相關工作。

聲明表示，修訂案是在總結香港回歸以來「一國兩制」實踐的基礎上製定的，匯聚了香港社會各界智慧，修補香港特別行政區現行選舉制度的漏洞和缺陷，對行政長官和立法會產生辦法作出系統性完善，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針、「愛國者治港」、確保香港長治久安和長期繁榮穩定提供堅實的製度保障。通過這項法律修訂案是包括香港同胞在內的全國人民的共同心願。

聲明表示，修訂案充分體現落實「愛國者治港」原則的立法精神。政權由愛國者掌握，是基本的政治原則。香港政權機關和治理機構牢牢掌握在愛祖國愛香港的人手中，「一國兩制」的根本宗旨，即維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，才能得到貫徹落實；香港才能徹底消除外部勢力及其政治代理人策動「顏色革命」造成的風險，維護政治穩定和政權安全；香港才能走出政治紛爭無休無止、激進勢力不斷滋長的險境，集中精力發展經濟，實實在在增進廣大市民的利益和福祉。

聲明指出，香港的民主制度絕不照搬其他國家和地區的政治模式，而必須符合「一國兩制」方針，符合憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，把維護中央的全面管治權與保障特別行政區的高度自治權有機結合起來；必須從香港的實際出發，有利於促進香港資本主義經濟發展，保障社會各階層、各界別、各方面均衡參與；必須以提高特區治理效能為追求，有利於實現良政善治，為全社會造福，增進全體市民的獲得感、幸福感和安全感。

另外，中國外交部發表聲明，指全國人大常委會審議通過香港基本法附件一和附件二修訂案，對香港特區行政長官和立法會產生辦法作出系統修改和完善，將為全面準確貫徹「一國兩制」方針、落實「愛國者治港」原則、確保香港長治久安提供堅實的制度保障，充分反映了包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意願。

外交部又指，中國政府有決心、有信心維護好國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，有決心、有信心繼續貫徹好「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。任何插手香港事務、對華施壓的圖謀都絕不會得逞。

國務院港澳辦/ 中國外交部

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