全國人大常委會昨日起一連兩日舉行會議，商討藉修改《基本法》附件一和二，改革香港選舉制度，今早完成表決，並獲全票通過改制方案。選委會人數不僅將由1,200人擴展至1,500人，並將首設「召集人」制度。

內媒報道指，選舉委員會增設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，並會在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。

應付「不可預測」問題

據了解，召集人制度目的是為了應對新制度下不可預測、用盡現行法律手段也無法解決的問題，是「非常之時、非常之舉」的「兜底條款」；一旦出現極端情況，可由行政長官根據全國人大有關決定向中央人民政府報告，由中央人民政府通過選舉委員會召集人制度，及時有效處理有關問題。

身兼全國政協副主席的前特首梁振英被視為選委會「召集人」的熱門人選，他今日回應人大常委會有關決定時稱，目前未知選委會中「召集人」的相關工作為何，相信要在本地立法時落實；至於問到會否希望擔任召集人時則指，會視乎中央調配，但若工作上自己可以做的話，願為國家及香港效力。

梁稱，歡迎人大常委會通過的決定，強調中央現時賦權選委會選出40名立法會議員，做法完全符合當初《基本法》授予選委會的權力，而選委會改革之後，由4個界別增加至5個，令代表性更廣泛。他堅稱立法會「40、30、20」的方案並非民主倒退，反指民主最重要是代表廣泛性，越廣泛越好，又認為選委會產生的40席亦代表全港各界別的看法及利益，相信聽取他們的意見，重要性不下於聽分區直選中地區人士的意見。

澎湃新聞網

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