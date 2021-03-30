內蒙古包頭市國有鋼鐵企業包鋼集團一名男員工，近日疑因壓力過大跳入高爐鋼水中自殺，有關片段引起大批網民關注，有留言稱「這跳下去是受了多大的刺激啊？」；包鋼集團事後發表聲明指，懷疑男事主因股票虧損數額較大，負債過多，無法償還而選擇自殺。

網上流傳的閉路電視片段顯示，事發於本月24日晚上約10時，該名男工人起初在高爐邊徘徊，先是探頭查看，取下帽子往爐口走近幾步，猶豫片刻後竟縱身躍入鋼水中，爐口隨即出現大量火光。

內媒記者其後致電包鋼集團，其辦公室一名工作人員僅表示「不清楚」；包頭市應急管理局一名工作人員則對死者遭遇表示同情，但並「不清楚」事發時間、地點、死者身份及死因，強調公安部門已介入調查。

包鋼集團周二（30日）發表聲明，稱33歲男事主王龍是公司的煉鋼工，自2010年7月入職，並於24日晚當值期間失蹤；經公安機關初步調查後，已排除刑事案件，證實他是自殺的，而包頭市應急管理部門認為事件不涉及企業生產安全事故。

聲明又引述工友反映，王龍的性格內向，至今未婚，有長期通過證券公司購買期貨和股票，不過僅24日當日交易就虧損6萬多元人民幣（約7.1萬港元），懷疑其自殺原因與虧損數額較大、負債過多、無法償還有關。聲明最後指，包鋼集團將積極做好家屬安撫工作和職工心理疏導，並配合公安機關進行調查。

網民均表示事件令人痛心，留言稱「這跳下去是受了多大的刺激啊？」「冒起來的黑煙其實就是他的汽化吧」「死都不怕，怎麼就沒有勇氣活着呢？」不過亦有人質疑事件不簡單，「跟性格內向有甚麼關係？引導輿論，開始甩鍋了吧」「應該也調查一下是不是跟領導有甚麼矛盾」。

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