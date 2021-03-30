內地民眾近日「義和團式」抵制H&M及其他外國企業，最先的起因是共青團狙擊H&M去年拒用新疆血棉花的聲明，令人質疑抵制行動背後由官方推動，但中國外交部發言人華春瑩否認，認為是對中國存在偏見和誤解。而民眾的抵制行動亦似乎只有「三分鐘熱度」，部份被抵制的品牌如Nike、H&M，上周末開始發起折扣活動，引來大批民眾搶購。

外交部今日（30日）例行記者會上，有外媒問及中國網民對H&M等企業的抵制行為，背後是否有中國政府推動，華春瑩回應指，中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、思想，「不能一看到網上有一些你不喜歡、不願意聽到的言論，就認為是中國政府要求的、指使的」，否則就是對中國存在的嚴重誤解和偏見。

中國的網絡設有嚴格審查，網民留言動輒被追究，但在抵制外國商品一事上，華春瑩就認為每個人都有在網上表達自己想法和感受的權利，更指中國消費者有權利做出自己的選擇。

未知是否聽到華春瑩的「呼籲」，有多個網民在Twitter分享過去數天Nike、 H&M等被點名企業的內地門巿實況，其中一間Nike專賣店收銀台前，排滿等待結賬的人，拍攝者也承認自己一口氣買了7對鞋、2件短袖衣服。至於在H&M門口亦見顧客魚貫而入，顯示在消費慾望面前，大家都變得「不愛國」。

另一名網民在Twitter也承認自己周一去了逛H&M、Nike和adidas，由於商家提供折扣，她買了鞋子、褲子和T恤等，該網民更表示，聽到店員低聲說：「沒有人會和錢過不去。」

另有內地網民表示，在商場中發現到沒被列入「黑名單」的Skechers即使打3折，也沒甚麼人光顧，反倒是被點名的adidas門巿內有很多人，反映內地民眾身體非常誠實。

台灣《蘋果新聞網》／Twitter／澎湃新聞網

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