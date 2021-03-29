長榮集團旗下租船「長賜號」在蘇彝士運河擱淺約151小時，至香港時間昨晚9時許終於脫困。根據埃及媒體Extra News直播畫面，在拖船協助下，長賜號緩緩前進，順利朝運河中的大苦湖水域移動，不再堵住河道兩岸，讓蘇彝士運河恢復正常通行。

強風再阻救援

經過多番挖泥工作後，昨天早上，長賜號終於重新浮上水面，船身已經80%移正，回到正常軌道，被視為是重新開通蘇彝士運河的第一步。不過拯救過程並非一帆風順，昨晚8時左右，有目擊者和消息人士指，在強風吹襲下，長賜號再次移動，回到橫向阻擋運河的狀態，幸好未再次擱淺，有驚無險。半小時後，當局再次嘗試搶救，終於長賜號重獲自由。埃及蘇彝士運河管理局在昨晚9時4分宣佈，長賜號已完全脫困浮起，由拖船把原先卡在河道的長賜號拖出來。長賜號已打直與河岸平行並朝北航行，同時鳴笛慶祝，將移至蘇彝士運河大苦湖水域，進行船舶適航性檢驗，而後續航程及貨物運送安排，將視乎驗船機構的檢驗結果，再進行調整與安排。

埃及蘇彝士運河管理局主席拉比昨日接受埃及電視台訪問，指長賜號脫淺之後，運河可立即恢復24小時運作，屆時將需要約3天半，便可消化目前堵塞的「船龍」。埃及總統塞西相當振奮，長賜號浮上水面時，已直接宣佈成功解除巨輪擱淺危機，又指拯救行動複雜，但「埃及人成功疏通這條航道動脈」。上周二（23日），20萬噸級貨櫃輪長賜號意外觸底擱淺，橫卡在蘇彝士運河，路透社報道，長賜號堵住運河雙向運輸，至今逾400艘貨船被堵，對全球貿易損失或達4,694億港元。

路透社