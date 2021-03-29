武漢肺炎肆虐全球逾一年，被指為疫源的中國憑着強硬封城的圍堵策略一度成為贏家，但目前優勢不再，在接種疫苗方面遠較西方國家落後，現時全國接種疫苗比率僅佔人口7.1%左右，能否達到中國防疫專家鍾南山早前指6月前接種率要達40%，仍屬未知之數。有指，中國政府近日「軟硬兼施」，極力催谷民眾接種疫苗。國家衞健委周一更發出指南，推薦18歲及以上人群接種疫苗，又指如果無法使用同一疫苗產品完成第二次接種，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種，即可「溝針」。有在內地工作的港人對《蘋果》表示，除非內地放寬港人入境隔離的限制，否則不會急於接種疫苗。

在深圳橫崗工作的港人陳先生（化名）接受《蘋果》訪問，稱之前只有特定群組可接種，自上周開始，當局已發出通知，18至59歲當地居民可接種疫苗，毋須預約。據知，當地每個社區（小區）都可以安排接種，而且聽說反應不俗。國內同事向陳先生表示，周一已接種第一針，只要到場排隊就可以，據說每個社區每日可分派到幾百支疫苗。

內地官方一直強調疫苗安全，但陳先生指，身邊國內同事大多接受接種疫苗，不過認為國內成功控制疫情，故不會心急前往接種，「佢哋覺得而家全部都係境外輸入個案，政府可以截得住，打唔打（疫苗）都無分別。」陳先生表示，有國內同事接種後手臂出現腫脹及疼痛，但仍對國產疫苗充滿信心，「我問佢哋有無睇過啲報告，佢哋話無，仲話國家拎得出嚟，一定係安全，無8、9成都唔會拎出嚟畀人打，我聽完都無聲出。」

陳先生指，上周官方發出通告，除非特別群組，否則目前全民接種計劃仍未包括港澳台人士。過去一年多無法如常往來中港的陳先生一直渴望能回復正常入境，但陳先生和朋友不會預先打疫苗：「政府今時今日都無講打咗疫苗可以唔使隔離，大家唔會預先打。」不過如果接種疫苗後，內地當局可讓他們返回內地時不用隔離，「咁我點都要打啦。」

長駐上海工作的港人周先生（化名）則向《蘋果》表示，內地力谷全民接種武肺疫苗，身邊許多內地朋友都登記去接種。當局暫時未開放港澳人士接種疫苗，但內地疫情相對受控，故自己也不急去於接種；但如果打了針可當健康碼使用，或者內地放寬港人入境隔離的限制，才會考慮接種。

國家衞健委周一發出的《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，18歲及以上人群應接種疫苗，如果無法使用同一個疫苗產品完成接種時，可「溝針」，即採用相同種類的其他生產商的疫苗產品完成接種；指南又提及，疫苗對60歲以上人群會產生一定保護作用，建議他們接種。至於18歲以下人群，指南則指目前已有的疫苗尚未獲得用於該人群的臨床試驗數據，因此暫不推薦18歲以下人群接種。

不過，內地很多網民對於是否響應接種，仍有所保留：「我在猶豫打不打……」「我寧願生病也不要打針！」中國當局則強硬推銷疫苗，並將接種比率視為「政治責任」，要求各地方官員全力達成。有傳北京市南郊大興區強迫市民打過疫苗才准上班。多輛流動疫苗接種車更直接開到企業工廠和村鎮、偏遠地區，方便人群接種。

中國疾控中心首席科學家吳尊友日前曾指出，中國在武漢肺炎大爆發初期採用圍堵策略成為贏家，但疫苗出來後，歐美等國家通過「自然感染+疫苗接種」雙輪驅動，能較快實現群體免疫。而中國則因人口基數大，在全球競爭中沒有特別優勢，因此必須盡快提升疫苗接種率。

中國防疫專家鍾南山3月初更表示，今年6月，中國疫苗接種率有必要達到40%，若以中國13.9億人口計算，預計4個月內要有5億人接種。

《蘋果》記者

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