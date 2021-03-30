中美高層在美國總統拜登上任後在3月18日舉行首次會談，雙方唇槍舌劍後，4月兩國高層或再有機會對話。博鰲亞洲論壇秘書長李保東今天表示，中國領導人4月將赴海南出席今年度的博鰲論壇年會開幕式，會見論壇理事成員、企業代表，並會出席「中美有關對話活動」。惟李保東未有透露是哪一名中國領導人出席，及雙方對話用甚麼形式進行。

李保東指，今年將邀請數十名其他國家領導人，主要是亞洲國家，透過線上方式參加年會，相關名單很快就會對外發佈。他表示，年會主題聚焦於全球治理、一帶一路，而疫情後的世界向何處去，更是今年年會首要關注議題。

李保東指出，面對國際矛盾與紛爭增多，全球性挑戰更加突出，各方普遍認為，增加全球治理更加重要迫切。他說，博鰲論壇的目的就是凝聚共識，提出亞洲聲音、亞洲方案。

博鰲亞洲論壇2月在官網宣佈，今年年會定於4月18 至21日在海南博鰲舉行。人民網昨天報道，今年參會人員需完成2劑武漢肺炎疫苗接種。李保東今天則表示，年會將根據中國政府防疫規定舉行。

2012年起，國務院總理李克強和國家主席習近平輪流出席各年年會，2017年則由時任副總理張高麗出席。2019年年會由李克強出席，2020年博鰲因武肺停辦。目前暫未知習、李哪一人將出席今年年會。

中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！