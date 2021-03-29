全國人大會常委會昨日起一連兩日舉行會議，商討藉修改《基本法》附件一和二，改革香港選舉制度，料今早完成會議，即時表決通過。在會議前夕，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）接受加拿大廣播公司（CBS）訪問時表示，理解和尊重中國在國家統一和領土完整方面的關切，但認為香港人的意願亦須受到尊重。

內地宣傳機器昨日則全力開動，進行「認知作戰」，在微博不斷發放有關訊息，指根據香港紫荊研究院民調，有「近七成市民支持全國人大完善香港選舉制度決定」，而中聯辦早前收到超238萬香港市民的聯署簽名支持。中新網則發放自稱土生土長的香港「90後」訪問，表示「對於中央對於人大決定要為香港的選舉制度進行一個完善，是非常之高興的，這個是香港現在急切需要的事」。

內地網民的留言卻不多，來來去去都是這一兩句：「香港是中國的香港，人民的香港，絕沒有一絲一毫亂港分子的生存空間」、「民意浩蕩，不可阻擋」。 不過，也有腦筋較清醒的網民說：「 這種民調，看看就好，不管是哪個陣營做的民調，都是操縱出來的，選取樣本，題目設置甚麼的。」

綜合報道

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