兩岸疫情最新情況：大陸28日新增8宗確診，全屬境外輸入病例，分別是上海和四川各3宗，廣東2宗；大陸累計確診90,182宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,024宗，死亡個案10宗。

大陸頻頻借疫苗發展外交，擴大國際影響力。中國國藥集團（Sinopharm）周一（29日）與阿聯酋企業Group 42達成協議，宣佈今年稍後在阿聯酋首都阿布札比設廠生產武漢肺炎疫苗，成為首支在境外生產的大陸疫苗。

兩國的企業達成疫苗合作生產協議的時間，正值大陸國務委員兼外交部長王毅訪問阿聯酋，路透社形容，中方可藉此計劃擴展在中東的外交影響力。

在阿聯酋生產的疫苗將命名為「Hayat-Vax」，技術與國藥旗下北京生物製品研究所生產的滅活疫苗相同。新廠房由國藥集團旗下的中國生物技術與Group 42合作成立，將設於阿布扎比哈里法工廠區（Khalifa Industrial Zone），設有3條灌裝線及5條自動化包裝線，目標是每年生產2億劑疫苗。在新廠房落成前，於拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）亦設有臨時生產線，每月生產疫苗200萬劑。

阿布札比扎耶德大學（Zayed University）政治系助理教授富爾頓（Jonathan Fulton）指出，阿聯酋與大陸合作生產疫苗，顯示阿聯酋是大陸在中東最信任的夥伴，中方也期望藉阿聯酋，拓展與其他海灣國家的關係。

國藥的武肺疫苗去年7月起，已在阿聯酋展開第三期臨床測試，同年9月獲批准供醫護人員緊急使用，到去年12月阿聯酋衞生部宣佈正式註冊該疫苗。

大陸在海外擴大國產疫苗生產之際，在國內亦繼續催谷全民接種疫苗工作，並且將接種範圍擴大至在華外籍人士。德國之聲報道，北京和上海外事機構都發佈通知，在京和在滬的18歲以上外籍人士，在「自願申請、知情同意、自擔風險」的前提下，可接種國產的滅活疫苗。

根據「北京外事」微信公眾號發佈的消息，在京外籍人士可以通過所在機構進行預約，在接種之前，需簽署知情同意書和免責承諾書。已經參加北京市社會保障醫療保險者，可以免費接種；沒有參加醫保的外籍人士則須自費，每一針劑的費用是93.5元人民幣（約110.5港元）。

報道又引述為德國企業界提供大陸相關資訊的平台「China.Table」的消息指，不少駐華的德國外交人員和傳媒工作者都在近期接種了第一劑疫苗，第二劑則會在4月份接種，不少在華德國人，尤其是商務人士，都希望接種大陸疫苗之後，能有更寛鬆的出入境自由。

國家衞健委／路透社／德國之聲

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