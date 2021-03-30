台灣帛琉旅遊泡泡將於4月1日成行，帛琉總統惠恕仁前日到台灣展開5天4夜行程的宣傳，今將與副總統賴清德出席「台帛旅遊泡泡啟動儀式」，宣傳帛琉旅遊，下午再赴總統府與總統蔡英文會面，蔡英文晚上將宴請惠恕仁等帛琉訪團成員。

賴清德、外交部長吳釗燮今出席由帛琉大使館、帛琉觀光局主辦帛琉觀光宣傳活動，並一同為台帛旅遊泡泡啟動儀式進行剪綵，並參觀帛琉旅遊展館及推廣會。

惠恕仁下午前往總統府與蔡英文見面時，預計兩人將針對台帛深化關係作出談話。

帛琉總統惠恕仁今次到台宣傳，同行還有美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）。惠恕仁強調，旅遊泡泡能夠成真，有賴台、帛、美三方共同努力。淡江大學國際事務與戰略研究所所長王高成解讀，帛琉與美方肯定台灣防疫政策成功，也代表美國樂於提升美台之間的官方關係。

王高成指出，顯然美國總統拜登會延續前總統特朗普上任後的對台政策，樂於提升美台之間的官方接觸與交流，並在亞太地區佈局中支持台灣，給予台灣更多國際外交空間，至於美國大使隨帛琉總統到台，代表台美官方關係提升。

王高成認為，這種美國大使伴隨邦交國元首訪台的首創模式，令人想到上次美國駐聯合國大使原本預計計劃到台，雖然事後未果，但這次派美國駐帛琉大使訪台，多少有點關聯，且同樣具備象徵意義。

王高成也指出，美國大使隨惠恕仁來台，與談武漢肺炎防疫合作，一方面肯定台灣防疫政策成功，希望未來能夠共同解決疫情，也有某種跨國合作的味道，代表美方表達對台灣的支持立場，也樂見他國與台灣互動提升。

台灣《蘋果新聞網》

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