台灣帛琉旅遊泡泡將於後日啟航，帛琉總統惠恕仁繼續訪台行程，落力宣傳造勢。面對中國對帛琉利誘，惠恕仁微妙比喻，「你不應該先打你的老婆，為了讓你的老婆愛你」，強調友誼之中，不應該對任何人造成脅迫，或是玩政治遊戲，真正的朋友就是不論如何，都會跟你站在一起，「而台灣就是這樣的好朋友！」

訪台第二天，惠恕仁首個行程就是做健康檢查，昨天早上抵達與帛琉簽署轉診合約的台北新光醫院，由2013年起，已有超過4,000位帛琉病人到該院接受治療。惠恕仁和太太接受正電子斷層掃描（PET）進行全身癌症篩檢，費用約4萬元新台幣（約1.1萬港元）。

體檢直呼「Fantastic」

新光醫院行政副院長洪子仁轉述，惠恕仁對於台灣的醫療技術及健康檢查規劃留下深刻印象，直呼「Fantastic！」這次還有8至10名帛琉病人與惠恕仁同機赴台就醫，以往帛琉總統都會探望帛琉病人，但由於防疫規定進入醫院前需要隔離14天，所以不適合探訪。

至傍晚，惠恕仁與台灣外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同舉行國際記者會，正式宣告「台帛旅遊泡泡」即將成行，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也在場，惠恕仁坦言帛琉身為小國，很容易受到侵擾，有強健盟友（美國）保護，是非常重要的承諾跟象徵，非常高興有美國大使一起赴台，展現互相的友誼及決心，維持自由跟民主價值。他又強調台美帛的夥伴關係是為了尋找解決問題的辦法，除了防疫，還有其他層面的合作，像是執法維持邊境安全、打擊非法漁業行動等，也展示共同理念，維持自由民主價值。惠恕仁也提到中國早前的禁遊令，帛琉原本有非常多的中國旅客，但突然旅客人數大跌，他認為兩國交往應該是互信互利，不應該有任何一方進行脅迫或玩政治遊戲。

記者會結束後，台灣行政院長蘇貞昌設宴款待惠恕仁，在致辭中，蘇貞昌稱讚帛琉擁有高度成熟的民主政治，也是台帛邦誼的基礎。蘇貞昌又感謝帛琉，在中國不間斷打壓台灣的同時，不畏懼中國的戰狼外交，秉持公理正義，堅定在聯合國等組織中替台灣發聲。惠恕仁在致辭中則透露，1999年台灣與帛琉建立正式外交關係時，也是他與夫人結婚的時候；早在帛琉獨立前，與台灣就已經是穩定且悠久的友誼。

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