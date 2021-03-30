中國與美歐圍繞新疆人權問題互相制裁，在國內鼓動民眾抵制外國品牌，在國外則發動大外宣，中共喉舌中國中央電視台（CGTN）昨（29日）表示，第四部涉疆反恐紀錄片《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》將於4月2日播放，片中有北京慣用的拍攝手法，讓多名「罪犯」在鏡頭前懺悔。

據CGTN微博的圖片顯示，紀錄片至少訪問涉及3名當地落馬官員，包括新疆自治區教育廳原廳長沙塔爾•沙吾提、新疆自治區教育廳原副廳長阿力木江•買買提明、新疆自治區黨委政法委原副書記希爾扎提•巴吾東，以及有多名被CGTN形容為罪犯的新疆人，有人掩面、有人流淚，其中一名罪犯甚至聲稱「甚至可以殺了我的兒子」。

紀錄片片長約56分鐘，採用英文配音，配以中英文雙字幕，CGTN在微博聲稱，「片中包含大量獨家專訪及首次公佈畫面，以前所未有的透明度，揭開新疆面對的反恐挑戰。」

中國官媒早前已播出3部新疆反恐紀錄片，被外界視為反駁西方國家對新疆人權問題的指控，惟這種在鏡頭面前認罪悔改的拍攝手法，過去曾引發爭議，像國際人權組織「保護衞士」（Safeguard Defender）去年曾指控CGTN全球播放藥廠葛蘭素史克（GSK）在中國進行商業調查的英國私家偵探韓飛龍（Peter William Humphrey）、瑞典籍書商桂民海以及英國駐香港領事館前職員鄭文傑的認罪片段，均是被迫拍攝。CGTN亦因此被英國通訊管理局罰款22.5萬英鎊（約240.7萬港元），今年更遭英國通訊管理局撤銷牌照，澳洲的SBS電視台亦停播CGTN節目。

新浪微博／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！