中國漁船問題一直都是南海問題其中一個重點。約220艘中國漁船早前被發現聚集在菲律賓以東的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶後，菲律賓於近日派出一架軍方戰機，在該海域上空進行每日巡查。

英國廣播公司（BBC）周一（29日）引述菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana），稱該國海軍及海岸防衛隊已派出船隻巡查該海域狀況，同時亦派一架戰機進行空中巡邏。他表示：「我們有準備保衛我們的國家主權，保護菲律賓的海洋資源」，同時再次要求北京立即撤走有關船隻。

本月較早前，約220隻漁船被發現聚集於牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，菲律賓政府稱牛軛礁「完全位於菲律賓的專屬經濟區內，菲律賓享有開發或保護任何資源的專屬權利」，並指該批船上的人員全是民兵，且未有捕魚。羅倫沙納其後亦表示，這些民兵船「顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動」，呼籲中方立即召回。

中國駐菲律賓大使館後來於本月22日表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，「長期以來，中方漁船一直在牛軛礁附近海域捕魚，近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」

南海又稱為「南中國海」，是亞太地區最繁忙的海上航線之一，這片水域擁有世界上10%的魚類，並蘊藏豐富的石油和天然氣資源。近年來，南海一直是中國與其他東南亞國家之間緊張關係的原因。2016年，國際仲裁法庭裁定，中國宣稱擁有南海90%海域主權的主張無效，但中方不承認，近年在該海域建置人工島，並在部份島上鋪設飛機跑道。

資料顯示，牛軛礁是南沙群島島礁，是九章群礁東北端的一個大礁，位於北緯9度57分10度00分，東經114度43分。牛軛礁實際控制後能與群礁西南端的赤瓜礁「東西呼應」，形成一把有力的鐵鉗，有分析指這能將越南軍隊駐守的景宏島、瓊礁、鬼喊礁和染青沙洲「死死」扼守在羣礁內。牛軛礁不僅面積大，且位於南薰美濟連線、赤瓜安達連線的交匯處，加上身處羣礁邊緣，不遠處就是深海，可進退自如。

BBC／網易／百度百科

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