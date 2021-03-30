美歐等西方國家「合縱」對抗中國，而中國則企圖以「連橫」迎擊？正當新疆棉爭議引發中國與美歐在政治與經濟展開角力之際，新加坡、馬來西亞、印尼以及菲律賓4國外長，應國務委員兼外長王毅邀請，明日到中國訪問。中國外交部發人華春瑩坦言，希望透過今次訪問與有關國家就地區及國際形勢加強溝通，推動中國和各國雙邊關係，維護地區的和平穩定與發展。

據悉，王毅剛結束中東6國的訪問行程回國，外交部今日隨即宣佈，新加坡外長維文、馬來西亞外長希沙慕丁、印尼外長蕾特諾及菲律賓外長洛欽將於明日，應王毅的邀請在本月31日至4月2日，展開為期3日的訪華行程。

華春瑩表示，中方一直重視、優先發展與東南亞國家的關係，並希望透過今次訪問與有關國家就地區及國際形勢加強溝通，推動中國和各國雙邊關係，維護地區的和平穩定與發展。

有記者問及，王毅年初首次出訪東南亞國家，今次又邀請4名東南亞國家外相訪華，中方對此有何期待？華春瑩回應指，東南亞國家是中國陸海相連的友好鄰邦、共建「一帶一路」重要合作夥伴。中方高度重視發展同東南亞國家關係，始終視東南亞為周邊外交優先方向。自去年疫情發生以來，中國同東南亞各國一直以靈活方式保持密切高層溝通，雙方抗疫和發展合作不斷取得積極進展。這次4國外長來訪，再次體現中方同東南亞鄰國常來常往、越走越親的深情厚誼。

另外，日本防衞大臣岸信夫和印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨日在日本東京會談，隨後對媒體表示，強烈反對中國任何會升高區域緊張的行動，兩國並宣示強化合作，避免中國片面改變東海及南海現狀，也將在南海舉行聯合演習。據悉，印尼、日本今日接著着行「外交及國防部長會議」。

中新網 / 法廣網

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