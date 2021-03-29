內地日前展開全民接種疫苗計劃，國家衞健委昨日公佈《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，指內地已有五個企業的武肺疫苗獲批准附條件上市或緊急使用，推薦18歲及以上人士接種，現階段建議用同一個疫苗產品完成接種，意指不要「混針」；此外，暫不推薦同時接種其他非武肺疫苗。

數據不足仍籲長者接種

指南指出，四個附條件上市的武肺疫苗三期臨床研究，納入60歲及以上者數量有限，暫無保護效力數據，但首兩期臨床試驗數據顯示，該疫苗接種組別安全性良好，會產生一定保護作用，因此建議接種。至於18歲以下人士，已有的疫苗尚未獲相關臨床試驗數據，暫不推薦接種。指南亦建議，健康狀況穩定、藥物控制良好的慢性病人接種疫苗。

指南亦表示，現有研究數據表明，武肺病毒感染後六個月內再感染情況罕見，以往武肺患者或無症狀感染者，可在六個月後接種疫苗。對於不同疫苗產品替換，指南建議現階段用同一種疫苗產品完成接種。如遇疫苗無法繼續供應、受種者異地接種等，無法用同一款疫苗產品完成接種時，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種。指南暫不推薦武肺疫苗與其他疫苗同時接種。接種武肺疫苗與其他疫苗應相隔多於14天。當因動物致傷、外傷等需接種破傷風疫苗、免疫球蛋白時，則可不考慮與武肺病毒疫苗的間隔。

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