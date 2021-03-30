中國海警船近年不斷在釣魚台海域巡航，引起日本高度警惕。日本《產經新聞》報道，中國用於支援海警船的軍艦，竟採取關閉雷達航行等和平時期極少見的舉動，被認為是在模擬實戰，並藉此擾亂美、日兩國對東海情勢的監控。

報道引述日本政府關係人士指出，中國近年會固定在釣魚台海域以北約90公里處派駐2艘軍艦，隨時準備支援於釣魚台活動的海警船。當軍艦「換班」時，前往該海域的軍艦，通常會在港口啟航時就關閉海上搜索和對空警戒雷達；有部份甚至會使用日本製的商船雷達。抵達任務海域後，這些軍艦才開啟雷達，在該處海域執行警戒與監視任務。

報道解釋，軍艦開啟雷達雖能了解周圍情況，但也會因為雷達的電波而暴露所在位置，甚至被「敵方」經訊號情報（SIGINT）分析後，辨別出船艦型號等資訊。船艦需要隱藏行蹤時，會盡量減少使用雷達等儀器。而中國軍艦甚至會待偵美日的偵察移離該海域後趁機出港，避過兩日軍方的監控。

不過，政府關係人士表示，船艦在不開啟雷達下航行，無疑會增加與其他船艦相撞的風險，基本上只用於因應作戰需要而關閉雷達。《產經新聞》報道則指出，釣魚台附近的中國軍艦，自2至3年前起便維持此模式，顯示他們持續準備因應該海域的潛在軍事衝突，日本政府應進一步強化當地監控體制。

《產經新聞》/ 中時電子報

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