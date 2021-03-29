美國新任美國貿易代表戴琪日前接受上任後首個美媒專訪，透露現時沒有計劃取消對中國的關稅，因為要保留手上「可用的籌碼」，等待「時機成熟」時便會跟中國展開貿易談判。

留「可用籌碼」以待時機

戴琪在《華爾街日報》的訪問中指，突然解除關稅或會傷害經濟，除非經過妥善溝通，讓企業、貿易商和製造商等各方有時間調整，她又指這有戰術上考量，坦言：「沒有談判代表會放棄手上籌碼。」事實上，她早在上月的提名聽證會上，已表明支持利用關稅作為「合法工具」制衡中國以國家驅動的經濟模式，並會繼續執行貿易協議。

根據過去的中美第一階段貿易協議，美國貿易代表要每半年跟中國國務院副總理劉鶴會面，商討協議實施進度，惟現在會面時間已逾期兩個月。戴琪證實上任至今仍未與劉鶴通話，亦暫未有與對方互動的計劃，僅表示「時機成熟」就會聯絡對方。此外，美國前財長保爾森建議可將取消關稅，作為跟中國補貼國企等其他問題的談判一部份，她對此感興趣並表示：「每個優秀的談判代表對所有選項持開放態度。」

據美國貿易代表辦公室發言人表示，戴琪任職首周，已跟14名國際貿易官員進行會談，獨欠中方代表劉鶴，其舉動被認為與美國總統拜登的對華方針一樣，在與中方打交道前，先與不同的盟友取得共識。

《華爾街日報》