人參雞湯，可謂是港人遊韓時必食的食品之一，但內地百度百科竟寫道南韓參雞湯源自中國廣東，南韓誠信女子大學教授徐坰德對此表示，已發郵件至百度百科提出抗議，並要求刪除相關表述。韓聯社報道指，百度百科資訊誤導，且未能提供相關證明支持這個說法。

韓聯社報道，南韓誠信女子大學教授徐坰德指出，百度百科「參雞湯」詞條寫道，「參雞湯是一道以人參、童子雞和糯米煲成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮中料理之一」。徐坰德強力敦促百度百科刪除「是一道中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至南韓後成為......」這些字眼。

中國並無參雞湯的海關編碼（HS編碼），而南韓參雞湯使用「1602.32.1010」的HS編碼。而HS編碼是在出口商品確定關稅稅率和自貿協定原產地的標準。

報道還指，根據南韓農村振興廳的資料，朝鮮王朝時期的雞肉類菜餚以清燉雞為主，在日本殖民統治時期，富裕階層發明了在清燉雞湯上添加人參粉的做法。現代版參雞湯最早出現於上世紀60年代，在70年代後逐漸家傳戶曉。

類似爭議並非首度出現，過去便曾出現南韓泡菜起源於中國的說法，徐坰德還在《紐約時報》美洲版和國際版刊登宣傳韓國泡菜的廣告，就連內地爆紅劇集女星江疏影這個名字也曾挑起「中韓大戰」，因有南韓網民質疑這名字似南韓人而遭中國網民反擊。

韓聯網

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